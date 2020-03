Svátek, ženy a koronavirus

Současný boj proti koronaviru a Mezinárodní den žen. Jak to souvisí? Souvisí, a nejen časově. Svátek žen jsme si připomněli, někde i oslavili, minulou neděli 8. března. A je to opravdu jen náhoda, že právě v těchto dnech, týdnech a z pohledu některých států i měsících vidíme, jaké vysoké pracovní nasazení prokazují také ženy. Podívejme se, v kolika profesích, v nichž se jako odbornice zabydlely, se v současné zjitřené době ženy pohybují. A je to první linie boje proti vážné infekční nemoci! Lékařky, zdravotní sestry, laborantky, hygieničky, ošetřovatelky, záchranářky, sociální pracovnice, pečovatelky, řidičky tramvají a autobusů, průvodčí, taxikářky, prodavačky, pokladní, uklízečky, policistky, strážnice, hasičky, úřednice, farmaceutky, lékárnice, vědkyně, kuchařky, servírky, učitelky, poštovní doručovatelky a přepážkové pracovnice, bankovní úřednice...

Které další profese, jež vykonává polovina lidstva, a jsou nyní v zápřahu, jsem zapomněla? Ať už jsou to profesionálky nebo dobrovolnice, které bez nároku na odměnu plní nezastupitelné společenské úkoly, je zřejmé, že i ženy napřely své síly pro společné zdolání nemoci, jež zkouší soudržnost společnosti a globální solidaritu.

Mezinárodní den žen, tento světový svátek, jen jedenkrát v roce zdůrazní a snad i osvětlí všem, zvláště mladé generaci, že bez žen a jejich odborných znalostí, schopností, morálně volních vlastností a empatie by svět byl chudý a – řekněme si upřímně – bezmocný. Bez vkladu žen se neobejde žádná společnost. Symbolická květina je jen milou malou pozorností od druhé poloviny lidstva, tedy od mužů, kteří tak vyjádří, že si váží žen tak, jako si ženy váží mužů. Protože ženy si zaslouží především důstojné ohodnocení za svou práci.

Přátelé, promiňte, jestli máte pocit, že jsem si dovolila vás takto školit. Chtěla jsem jen upozornit na to, že právě v náročných dobách - a jednu takovou právě zažíváme - se ukazuje, že ženská otázka je otázkou všelidskou a celosvětovou a že je správné a hodno obdivu emancipační úsilí generací žen a mužů, kteří do snah za zrovnoprávnění obou pohlaví dali, či stále ještě dávají, všechno.

A ještě jeden moment se vyjevil v současné době. Navzdory proklamacím o trhu bez přívlastků, který údajně umí vše vyřešit, je zřejmé, že před námi lidmi stojí výzvy, které umí optimálně řešit a vyřešit jen stát a jeho orgány. Právě současná doba ukazuje důležitost státu a jeho institucí. Stát, to není jen byrokratický moloch, který obtěžuje obyvatele daněmi a různými dalšími povinnostmi, to je také správce veřejného zájmu, který – nachází-li se v rukou kompetentních a demokraticky zvolených reprezentantů občanů – dokáže například zorganizovat pomoc těm, kdož ji potřebují. Na to si vzpomeňme, až nám bude zase hej a budeme se ošívat před plněním svých občanských povinností.

Monika HOŘENÍ