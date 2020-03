Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda zavřela hranice

Česká vláda kvůli koronaviru rozhodla o uzavření hranic. Cizinci nebudou moci od nedělní půlnoci přijet do ČR, Češi nebudou moci ze země vyjet. ČR budou moci opustit cizinci zde pobývající, do ČR se naopak budou moci vrátit čeští turisté v zahraničí.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip kroky vlády podpořil. »Opatření, která vstoupila nebo vstoupí v platnost, nám dávají šanci zmírnit atak koronaviru. Zdají se nám drastická a omezující, ale jinak to nejde. Stát se bude snažit kompenzovat neutěšenou situaci lidí i firem, rozhodně není možné nerespektovat pokyny, které jsou ku prospěchu nás i našeho okolí. Nikdo z nás tento stav nečekal, je však zde a nám nezbývá, nežli mít naději v relativně dobrý konec této celosvětové pandemie,« řekl Filip.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Lidé dojíždějící přes hranice do práce budou mít výjimku ze zákazu cestování do ciziny, pokud pracují do vzdálenosti 100 kilometrů od hranice. Dosud výjimka platila jen na vzdálenost 50 kilometrů. Po rozhovoru s rakouským protějškem to uvedl český ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Stejné opatření by podle něj mohlo brzy platit pro lidi ze Slovenska, Německa, Polska a Rakouska. Stovky zahraničních studentů z programu Erasmus budou moci z ČR vycestovat navzdory omezení. České studenty na výjezdu v programu Erasmus v zahraničí osloví ambasády. Jen v Itálii bylo počátkem března na výjezdu přes Erasmus 150 studentů z ČR.

Češi, kteří se vrátí z 15 rizikových zemí, musí nastoupit do karantény. Původně se karanténa týkala pouze cestujících z Itálie. Nyní platí i pro dalších 14 rizikových zemí: Čínu, Koreu, Írán, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgii, Británii, Norsko, Dánsko a Francii. V oblastech postižených koronavirem mimo ČR je podle dat mobilních operátorů nyní 205 tisíc Čechů, z nich 196 tisíc je v Evropě.

Cizinci opouštějící naši zem však patrně budou čelit komplikacím. Ode dneška totiž bude při cestách z ČR zakázána veškerá autobusová, vlaková a lodní doprava. Částečně je omezen i letecký provoz. Cestovat za hranice bude možné pouze automobily. Zájezdové autobusy se však budou moci vrátit. Na rakouských a německých hranicích jsou znovu zavedeny kontroly. Na české občany dolehne také opatření, které zavádějí Spojené státy. Od půlnoci začal platit 30denní zákaz cestování z Evropy do USA, výjimkou je Británie.

Podle nařízení české vlády může být šíření koronaviru trestným činem. Vláda od dnešních 6.00 zakázala přítomnost veřejnosti v bazénech a turistických informačních centrech, stejně jako prodej na tržištích a v tržnicích. Ode dneška jsou také zakázány návštěvy ve věznicích, vězňům bude umožněno více telefonovat s příbuznými. Denní stacionáře musí od pondělí po dobu trvání nouzového stavu zastavit činnost. Zavřená jsou divadla, kina, kluby, knihovny či galerie. Zakázány jsou akce nad 30 účastníků, zakázán je i vstup na venkovní i vnitřní sportoviště, pokud účast přesahuje ve stejný čas 30 lidí. Od středy jsou uzavřeny základní, střední i vysoké školy, řada měst zavřela či zavře i mateřské školy. Jsou uzavřena stravovací zařízení mezi 20.00 a 6.00. Přerušen je také provoz stravovacích služeb v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 metrů čtverečních. Nákupní centra jako taková zatím uzavřena nejsou, náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula však v rozhovoru pro Radio Z řekl, že se dá očekávat v horizontu zhruba deseti dnů, že by ve velkých supermarketech měla být k dispozici jen potravinová centra s přístupem z ulice, bez možnosti vstupu do velkých vnitřních prostor.

Kvůli plynulosti zásobování vláda zrušila nedělní zákaz jízdy kamionů. Na řidiče kamionů se také nevztahují karanténní opatření. Premiér Andrej Babiš (ANO) znovu apeloval na lidi, aby nevykupovali zboží v obchodech, nedostatku potravin se podle něj není třeba obávat. Vyloučil také karanténu Prahy.

Vláda se situací kolem koronaviru bude znovu zabývat v pondělí. Měla by jednat o zásobování nemocnic ochrannými prostředky, na jejich nákup kabinet vyčlenil 500 milionů korun z rozpočtové rezervy. Probírat bude i možné úpravy ošetřovného nebo kompenzace pro podnikatele a živnostníky. V úterý bude vláda o situaci jednat s šéfy sněmovních stran.

Stát začíná po dohodě s Evropskou komisí přesouvat peníze z evropských strukturálních fondů na Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB) na pomoc podnikatelům kvůli koronaviru. Jedná se o dvou miliardách korun. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO). »Nebude to na úplně všechny možné typy podpory, ale v tuhle chvíli jednáme řádově o dvou miliardách korun, které bychom záručním mechanismem okamžitě pustili do režimu půjček přes komerční banky,« řekl Havlíček. Mimoto vláda už v pondělí schválila bezúročné půjčky, na které vyčlenila 600 milionů korun.

Testy na koronavirus provádí v ČR už 18 ověřených laboratoří. Kontrolují vzorky odebrané zdravotníky, jsou mezi nimi i soukromá zařízení. I lidé, kterým testování nedoporučí lékař či hygienik, se mohou nechat otestovat, musí si to ale sami zaplatit. Testování odběrů u pacientů s podezřením na koronavirus bude i nadále provádět brněnská fakultní nemocnice, která čelila kyberútoku. Základní provoz po útoku je v nemocnici zachovaný, zrušily se plánované operace.

V ČR je 120 lidí nakažených koronavirem (údaj k 16. hodině), v karanténě je zhruba 4800 lidí. Hygienici se nadále snaží dohledávat lidi, se kterými byli infikovaní v kontaktu. Lidé najdou informace o novém typu koronaviru na nově spuštěné internetové adrese koronavirus.mzcr.cz. Předseda sněmovního klubu KSČM Pavel Kováčik se přesto domnívá, že by stát mohl komunikovat ještě efektivněji. »Lidé mají obavu, jak se v případě nouzového stavu zachovat. Malé živnostníky a podnikatele trápí, jaké možnosti mají, když například do Rakouska malými dodávkami vozí potravinářské či jiné komodity. Stejně jako velké dopravní firmy žádají o výjimku v rámci pracovních povinností. Dotazy se množí, bylo by dobré zřídit infolinku na příslušném resortu a odpovídat na sporné dotazy. Patrně tím lze zabránit kupícím se problémům. Lidé mají obavy nejen o zdraví, ale i o svou existenci. Je to další problém k urychlenému řešení,« uvedl Kováčik.

(ste)