Okamurovci chtějí zdanit dividendy odtékající do ciziny

Platná právní úprava neumožňuje efektivně nastavit nástroje, které zabraňují odlivu zisků z ČR do zahraničí. Jsou o tom přesvědčeni poslanci SPD, kteří navrhli jednoduché a líbivé řešení – zdanit výplatu podstatného objemu dividend odtékajících do ciziny cizím vlastníkům obchodních společností.

Měla by pro ně platit srážková daň ve výši 15 procent, pokud spadají do kategorie tzv. mateřské společnosti české obchodní společnosti (korporace), mají tedy po dobu nejméně 12 měsíců nepřetržitě alespoň desetiprocentní podíl v tuzemské korporaci.

Podle předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslavy Vostré (KSČM) je navržené řešení jednoduché a na první pohled velmi líbivé, ale společným zájmem všech, kteří do toho mají co mluvit a mohou to jakkoli ovlivnit, by spíš mělo být, aby tyto peníze v České republice zůstaly jiným, efektivnějším způsobem. Řekla to Haló novinám.

Předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

»V České republice dochází k nadměrnému odlivu zisků do zahraničí, kdy jednou z forem je výplata dividend, jejichž prostřednictvím každoročně odtékají desítky miliard korun. Odliv zisků, místo ochoty zahraničních vlastníků je reinvestovat v ČR, je jedním z hlavních důvodů stagnace hrubého domácího produktu,« odůvodňují předkladatelé Okamurova hnutí svůj požadavek.

Na výplatu dividend a jiných podílů na zisku se podle jejich návrhu obecně uplatní srážková daň ve výši 15 procent. Sazba srážkové daně může být snížena smlouvou o zamezení dvojího zdanění, kterou má Česká republika uzavřenu s řadou států. Pokud nestanoví smlouva o zamezení dvojího zdanění jinak, když se vyplácí dividenda do zahraničí a vlastníkem české korporace je zahraniční právnická osoba, kdy jsou splněny podmínky vztahu »mateřská versus dceřiná společnost«, je pak příjem osvobozen od daně.

Zájem je, aby se peníze využily doma

»K odlivu zisků dochází i jinými způsoby – jde například o poradenské služby či převod majetku, ale v těchto oblastech již Česká republika přijala určitá řešení, která mají odlivu zabránit. Nezbytné je proto nastavit účinné mechanismy pro zamezení nadměrného odlivu zisků systémovým opatřením v daňové oblasti, kdy se zdaní podstatná část finančních prostředků převáděných z majetku českých firem do zahraničí,« tvrdí poslanci SPD v čele s místopředsedou rozpočtového výboru Sněmovny Janem Hrnčířem. Poukazují na to, že navrhovaná úprava podstatně navýší příjmovou stránku rozpočtu, a tím v rámci rozpočtového určení daní i rozpočty obcí a krajů.

»Ne že by se mi takovéto jednoduché řešení nelíbilo, ale mám vážné obavy, že to trochu zavání diskriminací. To je jedna věc. A pak si musíme také uvědomit, že i v této oblasti existují směrnice, předpisy a zákony, které se týkají také mezinárodního obchodu a korporací. A nedokážu si dost dobře představit tuto záležitost v praxi. Nehledě na to, že naším cílem by mělo být, aby vyplacené peníze, tedy dividendy, byly spíše reinvestovány v České republice. To by měl být náš hlavní cíl,« zdůraznila šéfka sněmovních rozpočtářů Vostrá s tím, že ty peníze by tedy neměly odcházet ven, měly by zůstat v naší zemi a pomoci v rozvoji našeho hospodářství, našim podnikům, zakázkám atd.

Připomeňme závěrem, že dané ustanovení změny zákona o daních z příjmů, jak ho navrhuje SPD, osvobozuje od srážkové daně pouze příjmy ze zisku (dividendy), které jsou vypláceny mateřským společnostem se sídlem v České republice, zatímco dividendy vyplácené do zahraničí jsou zdaněny srážkovou daní. »Musím zopakovat, že naším společným zájmem by spíš mělo být to, aby tyto peníze v České republice zůstaly jiným, efektivnějším způsobem,« zdůraznila pro náš list Miloslava Vostrá.

(ku)