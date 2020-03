Starosta Prahy Řeporyjí právoplatně odsouzen

Tak jsme se primárně z ČTK dozvěděli, že starosta městské části Praha Řeporyje, známý svou sprostotou při veřejných projevech překonávající i toho nejhoršího dlaždiče, byl právoplatně odsouzen za nebezpečné vyhrožování. Před čtyřmi lety napsal Policii ČR, že se chystá zavraždit podnikatele Marka Víta. Starosta pan Novotný musí zaplatit pokutu 66 000 Kč, nebo si ve vězení odsedět dva měsíce. Ač podle stanov Občanské demokratické strany má být právoplatně odsouzený člen ODS ze strany vyloučen, vyloučení ze strany mu prý nehrozí. Konečně, nechali ho hodně trapně řečnit i na svém nejvyšším kongresu.

Není to jediný problém, se kterým se potýká. Čeští vlastenci na něj a dalších devět zastupitelů Prahy Řeporyjí podali trestní oznámení kvůli propagaci nacismu. Na návrh pana starosty tito zastupitelé rozhodli, že Řeporyje postaví pomník esesákům, následně vlasovcům. Těm, co zradili nejprve Sovětský svaz. Vytvořili esesáckou armádu, která ve službách nacistického Německa spáchala mnoho individuálních i masových a nejednou i sadistických vražd zejména v Rusku, v Bělorusku, na Ukrajině, v Jugoslávii a ve Varšavské Woli, ale také v Česku. Na samém konci války zradili podruhé, tentokrát německé nacisty. S vidinou vykoupení za své předchozí zločiny pod vedením Sergeje Buňačenka pomohli povstalé Praze mezi polednem 6. května a polednem 7. května 1945 a na tři sta jich tu padlo. Když zjistili, že pardon za svou vlastizradu a zvláště pak za své předchozí zločiny jim vedení pražského povstání nedá, zradili potřetí, tentokrát pražské povstalce. Z bojující Prahy se stáhli i se svou výzbrojí. Následných 40 hodin až do příjezdu Rudé armády bylo pro pražské povstalce velice těžkých.

Ptal se mě krátce před Novým rokem starý pán z Varšavy, zda je pravda, že nějaký pražský starosta chce stavět pomník vlasovcům. Když jsem mu řekl, že opravdu chce, že to na jeho návrh schválilo 10 z jedenácti řeporyjských zastupitelů, zeptal se mě, zda bych ho sem nemohl přivést. Že by ho pověsili na radnici Varšava Wola. Varšavskou čtvrť Wola vlasovci pod vedením polského generála SS Kaminského dobyli již pátý den varšavského povstání 5. srpna 1944. Vzápětí v ní povraždili na čtyři tisíce bezbranných civilistů. Když nacisté zjistili, že masakr civilistů na Woli posílil odhodlání varšavských povstalců nacistům vzdorovat, generála Kaminského přejel německý tank a jeho jednotky poslali znovu dobývat Lublin, osvobozený 23. července 1944 Rudou a Polskou lidovou armádou.

Před Vánocemi v rozhovoru pro ruskou televizi starosta Novotný mimo jiné vyhrožoval ruskému ministru zahraničních věcí Sergeji Lavrovovi zabitím. Ve středověku takový výrok znamenal válku. V Rusku naštěstí vládnou uvážliví politici, jako jsou Putin a Lavrov. Uvážliví politici dnes ale jsou spíše vzácností. Kdyby tam vládli ostří hoši, bylo by to horší. Pokud by se spokojili pouze s panem starostou, ještě by se nemuselo mnoho stát. Vzhledem k impotentní zahraniční politice ministra Petříčka by ale k horké válce mohlo dojít. Z Česka by zůstaly ruiny. Že by se za nás NATO nepostavilo, na to můžeme vzít jed. Těžko by se vysvětlovalo, že základní svobodou v Česku je svoboda urážet každého, kde není po chuti našim západním protektorům, oslavování masových vrahů nevyjímaje. Navíc Sergej Buňačenko po vylodění Spojenců v Normandii velel pluku východoevropských dobrovolníků, který v červnu a červenci 1944 způsobil těžké ztráty anglo-americkým vojskům u Saint-Lo. Obdržel za to od Němců Železný kříž (a pak ho možná kvůli tomu o rok později USA vydaly Sovětům).

Jan ZEMAN