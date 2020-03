Dialog prý není možný

Počátkem března se příznivci Milionu chvilek, i když v počtu, který zřejmě organizátory nepotěšil, sešli na další ze svých protivládních demonstrací. Šlo tentokrát nejen o premiéra Babiše, ale také o ministryni Benešovou a nezávislost justice, ale zvláště pak o nového ombudsmana Křečka, který prý není zárukou fungování úřadu ve smyslu »odkazu Václava Havla«. Prezident se zcela výjimečně dostal do pozadí.

Na tomto shromáždění vystoupil jako jeden z řečníků také Fedor Gál, sociolog, prognostik a kdysi blízký spolupracovník Václava Havla. Řekl mimo jiné: »Celý svůj život věřím v dialog, ale čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že vocaď pocaď. Dialog s fanatiky, dialog s dogmatiky a dialog s politickými kšeftaři není možný! S těmato lidma se musíme konfrontovat a jediné, čemu oni rozumějí, je síla. Nestačí odvaha, nestačí moudrost, rozumějí jenom síle. Buďme silní.« A přítomní demonstranti mu začali tleskat. Křik zfanatizovaného davu připomínal události ve Sportpalastu před více než sedmdesáti lety. Kdyby se náhodou na Staroměstském ocitl odpůrce myšlení organizátorů Milionu chvilek, asi by nevyšel bez úhony.

Za dialog volající Gál vyzval k nedialogu. K tomu, aby lidé řvoucí pod provizorní tribunou vzali moc do svých rukou. Když se nepodařilo zvítězit »pražské kavárně« a jejím stranám ve volbách, nasadila silnější kalibr. Kam až chtějí dojít, zatím nevíme. Naše historická zkušenost s třicátými léty v Evropě je však varující.

Zaujala mě však právě slova o dialogu. Přečetl jsem totiž rozhovor s Danielem Hůlkou, o němž je známo, že patří k příznivcům Miloše Zemana. Na otázku, co mu přinesla jeho podpora prezidenta Zemana, odpověděl: »Přišel jsem o některé blízké kamarády, kteří začali být strašně zlí a začali mi škodit. Nerozumím tomu. Já jsem nikoho ze svých přátel nikdy nezavrhnul za to, že má jiný politický názor než já…«

Zpěvák Hůlka není jediným, kteří proto, že mají jiný názor, ztratili »své přátele«. Byli to ale jeho přátelé? Někteří další příznivci jiných než »pravdoláskových« názorů dopadli hůře. Známý je případ autora objektivního životopisu prezidenta Husáka. Najednou pro něj nejsou granty, pracovní příležitosti. Když není po jejich, tedy stoupenců »pravdy a lásky«, je třeba si to tedy vymoci, podle Gálových slov, konfrontací a silou. Nebo toto období už začalo? Vzpomínám na kyjevský Majdan. Tam vše na demonstraci zfanatizovaného davu začalo střelbou najatých střelců, kteří odstřelovali demonstranty. Přiřklo se to okamžitě provládním silám. Teprve mnohem později se ukázalo, že to bylo jinak. Pak se do věci zapletla Evropská unie, nedodržely se podepsané dohody, a na Ukrajině byl svržen legálně zvolený prezident. Postupně se začaly bourat pomníky, vraždit nepohodlní a najednou tu byla »demokracie«. Jaká demokracie?

I z Gálových slov lze vysoudit, že podobná může být cesta k moci také u nás. Demonstrace poražených ve volbách, kteří se nesmířili se svou porážkou, již tu jsou, pomníky se boří, náměstí přejmenovávají. Podle Fedora Gála je však třeba ještě přitvrdit. Rozhodnout musí síla. S vítězstvím ve volbách se zřejmě nepočítá. Je na nás, zda to »pražské kavárně« umožníme.

Jaroslav KOJZAR