Do čela Mexické rallye se dostal loňský vítěz Ogier

Mexickou rallye vede po první etapě šestinásobný mistr světa Sébastien Ogier z Francie. V čele třetí soutěže sezony má náskok 13 sekund na Fina Teemua Suninena. Půl minuty ztrácejí lídr šampionátu Brit Elfyn Evans i úřadující mistr světa Estonec Ott Tänak.

Ogier s Toyotou Yaris útočí na šotolině v Mexiku na vyrovnání šestého triumfu krajana Sébastiena Loeba. "S etapou jsem spokojený. Všichni jsme v ní měli problémy, protože jsou tu kluzké silnice a hodně kamenů, kterým je potřeba se vyhnout. Ale líbilo se mi to," řekl Ogier, jenž v Mexiku usiluje o třetí výhru v řadě.

Sébastien Ogier. FOTO - Wikimedia commons

Tänak během pátku kvůli poškození zadní nápravy ztrácel až 40 sekund a po stíhací jízdě se zatím posunul na čtvrtou příčku. Na Ogiera má stále manko 33 vteřin. Dalšího z favoritů Belgičana Thierryho Neuvillea zase zastavily v deváté rychlostní problémy s elektronikou, ale mohl pokračovat.

Chvíle hrůzy si prožil Suninenův kolega Esapekka Lappi. V sedmé erzetě totiž s navigátorem utíkali z hořícího fordu a následná rychlostní zkouška byla zrušena. V průběžném pořadí byli na čtvrté pozici. "Vypadá to, že unikl horký olej do výfuku," řekl šéf týmu Richard Millener. "Hlavně, že se dostali bez zranění do bezpečí," dodal.

Mexická rallye zatím pokračuje podle plánu, byť pandemie koronaviru ochromila sportovní akce takřka po celém světě. Již s předstihem však byla zrušena další soutěž na konci dubna v Argentině po zavedení bezpečnostních opatření argentinské vlády.

(čtk)