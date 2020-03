Johannes Bö po roce opět vyhrál Světový pohár biatlonistů

Loučící se francouzský biatlonista Martin Fourcade v Kontiolahti vyhrál poslední závod kariéry, ale na osmý celkový triumf ve Světovém poháru nedosáhl. Obhajobu velkého křišťálového glóbu si čtvrtým místem ve stíhačce zajistil Johannes Thingnes Bö z Norska.

Fourcade odstartoval z druhého místa po sprintu, ale po druhé střelecké položce ztrátu na Böa smazal a posunul se do čela. Vedení pětinásobný olympijský vítěz a třináctinásobný mistr světa udržel, připsal si 83. pohárové vítězství, ale ani to mu k sesazení norského soupeře z první příčky Světového poháru nestačilo.

Šestadvacetiletý Bö totiž do cíle doběhl na čtvrtém místě za francouzskou trojicí Fourcade, Quentin Fillon-Mallet, Émilien Jacquelin a těsný náskok si pohlídal. Za Fourcadem zaostal o osm sekund a v konečném pořadí seriálu ho porazil o pouhé dva body. Jednatřicetiletý Francouz tak nerozšířil sbírku rekordních triumfů v seriálu, jemuž vládl v letech 2011 až 2018.

Johannes Thingnes Bö. FOTO - Wikimedia commons

Nejlepším z českých reprezentantů byl v posledním závodu sezony poznamenané pandemií koronaviru a závody bez diváků na 29. místě Ondřej Moravec. Hned za ním skončil Adam Václavík a Michal Krčmář obsadil 36. příčku.

Výsledky závěrečných závodů SP v biatlonu v Kontiolahti - stíhací závody:

Muži (12,5 km):

1. M. Fourcade 31:25,4 (3), 2. Fillon Maillet -2,9 (2), 3. Jacquelin (všichni Fr.) -4,5 (4), 4. J.T. Bö (Nor.) -8,3 (4), 5. Peiffer (Něm.) -14,1 (2), 6. Bjöntegard (Nor.) -15,6 (0), 7. Loginov (Rus.) -24,0 (2), 8. Ponsiluoma (Švéd.) -29,8 (2), 9. Christiansen (Nor.) -36,5 (3), 10. Hofer (It.) -42,0 (3), ...29. Moravec -2:33,2 (2), 30. Václavík -2:51,7 (4), 36. Krčmář (všichni ČR) -3:22,8 (6).

Konečné pořadí SP (po 21 závodech): 1. J.T. Bö 913, 2. M. Fourcade 911, 3. Fillon Maillet 843, 4. T. Bö 740, 5. Jacquelin 726, 6. Desthieux (Fr.) 672, ...21. Krčmář 308, 26. Moravec 258, 54. Štvrtecký 68, 70. Václavík 30, 84. Šlesingr 12, 87. Krupčík (všichni ČR) 7.

Konečné pořadí stíhacích závodů (po 5 závodech): 1. Jacquelin 232, 2. M. Fourcade 230, 3. Fillon Maillet 230, 4. J.T. Bö 217, 5. Loginov 197, 6. T. Bö 178, ...21. Krčmář 78, 29. Moravec 54, 60. Václavík 11.

(čtk)