Ilustrační FOTO - Pixabay

Osmým nakaženým na jihu Moravy je lékař z nemocnice Břeclav

Osmým nakaženým koronavirem v Jihomoravském kraji je lékař z nemocnice v Břeclavi. Hygienici ve spolupráci s vedením nemocnice zjišťují podrobnosti. ČTK to řekla vedoucí protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek, informaci potvrdil i ředitel nemocnice Břeclav Petr Baťka.

"Jedná se o lékaře původem ze Slovenska, který na Slovensku trvale žije a do Břeclavi dojíždí do práce. Otestovat se nechal ve Fakultní nemocnici Brno a odjel domů do Bratislavy, kde je v domácí izolaci," řekl ČTK Baťka.

Lékař pracuje na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) a hygienici v současnosti testují všechny jeho kolegy. "Vzhledem k povaze oddělení, kde jsou zvýšená hygienická opatření a všichni neustále nosí ochranné pomůcky, nebudeme po dohodě s hygieniky vyhlašovat karanténu," uvedl Baťka s tím, že zatím není jasné, kde se lékař koronavirem nakazil.

Jedná o druhé oznámení o nakaženém lékaři, tím prvním byl lékař Fakultní nemocnice Olomouc, který se vrátil z Řecka.

Celkem bylo v ČR ráno 150 potvrzených nakažených, od té doby ministerstvo zdravotnictví celostátní data neaktualizovalo. Vláda ve čtvrtek vyhlásila nouzový stav, zrušeny byly kulturní i sportovní akce, jsou zavřené obchody a restaurace. Některé podniky nabízejí možnost rozvážení jídla. Obchodů s potravinami, lékáren, drogerií, benzinových pump a dalších výjimek se uzavření netýká.

Od pondělí bude až na výjimky zakázán vstup do Česka všem cizincům a Čechům cestujícím kamkoli do zahraničí.

