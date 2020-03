Ilustrační FOTO - Pixabay

Praze chybí ochranné pomůcky, tísňové linky jsou přetíženy

Hlavnímu městu chybí ochranné pomůcky a vyzvalo stát a ministerstvo zdravotnictví, aby je městu dodaly. V současné době dostala 50 respirátorů záchranná služba. Město a záchranáři se rovněž potýkají se zahlcením a náporem počtu hovorů na linkách 112 a 115. Po jednání krizového štábu Prahy to řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Od státu dostaly ochranné pomůcky v hlavním městě fakultní nemocnice, které zřizuje stát. Město je zřizovatelem Nemocnice Na Františku a polikliniky ve Spálené ulici. Podle aktuálních údajů je v Praze 61 nakažených nemocí COVID-19, což je nejvíce v republice.

"Navzdory prohlášení vlády hlavní město Praha neobdrželo od ministerstva zdravotnictví žádné avizované osobní ochranné prostředky, vyjma 50 kusů určených zdravotnické záchranné službě. Systém přidělování ze strany ministerstva zdravotnictví není funkční a apelujeme jich stát zajistil dostatečný počet pro činnost kraje," řekl Hřib.

Ze zmíněné padesátky obdržených respirátorů je 12 kusů typu PFF2 a zbylých 38 kusů je typu PFF3. Město je potřebuje jak pro svá zdravotnická zařízení, tak pro zařízení v sociálních službách.

Město eviduje na nadcházející týden požadavky od lékařských služeb na 197.000 respirátorů a v sociálních službách dalších 87.000. "Toto jsou čísla na týden. Pan premiér (Andrej) Babiš vyzýval, aby se ozvali ti, kterým ochranné prostředky chybí, tak já jsem to udělal. On mi napsal, že mluvil na tiskové konferenci pouze nemocnicích a záchrankách," řekl Hřib.

Primátor rovněž řekl, že město začalo pomůcky samo shánět již v lednu. Přesto jich má ale nedostatek. Město zajistilo prostředky pro fungování lékařské pohotovosti a sociální služby na svém území. Na jak dlouho městu vydrží, podle Hřiba nelze odhadnout.

Problémem je v hlavním městě nyní přetíženost linek 112 a 155. Lidé sem často volají s dotazy, které na linky běžné nepatří. Ty jsou určeny pro volání v tísni. Šéf pražských hasičů Roman Hlinovský vyzval obyvatele, aby zvážili, kvůli čemu volají. "Není to konzultační středisko," řekl.

Hlinovský a ředitel záchranné služby Petr Kolouch upozornili, aby lidé nezpanikařili, kdyby případně viděli hasiče a záchranáře v jiných než jim známých rouškách. V případě nouze použijí vybavení určené primárně pro jiné situace.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že ve zdravotnictví chybí až milion respirátorů. Podle něj jich je nyní závazně objednáno 1,7 milionu a dorazit by měly v příštím týdnu. Později Vojtěch řekl, že existuje naděje, že by stát mohl respirátorů příští týden získat ještě více. V noci bylo do klíčových nemocnic a zdravotnických záchranných služeb rozvezeno 50.000 respirátorů. Ministr zároveň v noci požádal o uvolnění 10.000 respirátoru ze skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR).

Počet případů nákazy novým koronavirem v Česku se k 07:45 podle celostátního údajů ministerstva zdravotnictví zvýšil na 150, během noci přibylo devět nových pacientů. Testům se dosud podrobilo 3094 lidí. Nejvíce případů je v Praze, následuje Středočeský a Ústecký kraj.

(čtk)