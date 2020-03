FOTO - Úřad vlády

V Česku je 231 potvrzených případů, zvažuje se celostátní karanténa

V Česku je 231 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, řekl v pořadu Partie televize Prima premiér Andrej Babiš (ANO). Ráno to bylo 214 případů, od sobotního večera jich přibylo 42. Premiér předpokládá, že večer počet nakažených může přesáhnout 300. Vláda asi vyhlásí kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru karanténu pro celou Českou republiku, uvedl Babiš. Z jeho vyjádření vyplynulo, že by zřejmě šlo o omezení pohybu obyvatel, do zaměstnání by ale chodit mohli. Kabinet se sejde odpoledne. Schválit by měl podle Babiše také ustavení krizového štábu, jeho předsedou by měl být náměstek ministra zdravotnictví, epidemiolog Roman Prymula.

"Směřujeme k zásadnímu opatření... Pravděpodobně k tomu maximálnímu," řekl Babiš. Později uvedl, že by šlo o karanténu pro celé Česko. Je podle premiéra důležité, aby lidé chodili jen do práce a z práce domů. "Musíme udržet hospodářství, výrobu, aby se vyrábělo," zdůraznil. Hromadnou dopravu podle Babiše proto omezení nečeká, premiér naopak mluvil o jejím posílení, aby se snížilo množství lidí ve vozech. Předseda vlády také pokládá za potřebné, aby zejména staří lidé zůstávali doma.

Karanténu bude Babiš, jak uvedl, navrhovat i proto, že někteří lidé nedodržují nyní stanovená omezení proti dalšímu šíření koronaviru. Zopakoval, že šíření nemoci, kterou virus způsobuje, je trestný čin a za porušení individuální karantény hrozí až třímilionové pokuta. "My nechceme lidi trestat. Apeluji na to, aby lidé byli rozumní. Zatím to nepomáhá," uvedl premiér. O plošné karanténě řekl, že "to musíme udělat".

V Česku je nyní podle Babiše 231 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Ráno to bylo 214 případů. V sobotu večer byl počet pacientů nakažených koronavirem 189. Dnešek už je dnem, kdy přibylo nejvíc případů. Premiér předpokládá, že dnes večer počet nakažených může přesáhnout 300.

Vláda už zavedla mnohá omezení, která zasáhla i běžný život. Uzavřena je například část obchodů a služeb, zavřené jsou vyjma takzvaného prodeje z okna ven restaurace, bary a další podobná zařízení. Zavřely školy, divadla, kina i jiné kulturní instituce. Omezení se týkají i cestování do zahraničí, od půlnoci bude platit úplný zákaz.

Nemocnice by podle Babiše měly odložit výkony, jež odložit lze

Vláda dnes projedná opatření, podle kterého by nemocnice, ambulantní lékaři a stomatologové odložili všechny preventivní výkony i další výkony, které odložit lze. Řekl to Babiš v televizi Prima. Chce, aby byly dvě specializované nemocnice s lůžky pro lidi s koronavirem, jedna v Praze, jedna v Brně.

"Budeme chtít, aby nemocnice odložily odložitelné výkony.... Potřebujeme, aby ty nemocnice se soustředily jenom na koronavir," řekl premiér. Týká se to i ambulantních lékařů a zubařů, dodal.

Největší část nakažených je ve věku od 25 do 54 let. Počet nakažených seniorů nad 65 let je vyšší než počet nemocných dětí. Testováno zatím bylo přes 4000 lidí.

V sobotu bylo nejvíce infikovaných v Praze, následovaly Středočeský, Olomoucký, Ústecký a Zlínský kraj. Potvrzené případy onemocnění COVID-19 mají i ostatní kraje. Výrazněji přitom stoupnul počet nakažených v Olomouckém kraji, kde měl pozitivní test i lékař urgentního oddělení Fakultní nemocnice (FN) v Olomouci. Nakaženého lékaře má také nemocnice v Břeclavi.

Kvůli koronaviru vláda vyhlásila ve čtvrtek nouzový stav, zrušeny byly kulturní i sportovní akce, od soboty jsou zavřené obchody a restaurace. Některé podniky nabízejí možnost rozvážení jídla. Obchodů s potravinami, lékáren, drogerií, benzinových pump a dalších výjimek se uzavření netýká.

Od pondělí bude až na výjimky zakázán vstup do Česka všem cizincům a Čechům cestovat kamkoli do zahraničí.

(čtk)