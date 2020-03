Vládní letadlo odletí do Číny pro rychlotesty v pondělí ráno

Vládní letadlo odletí do čínského Šen-čenu pro 100 000 rychlotestů na koronavirus v pondělí v 05:00, vrátit se má ve středu 00:40. Na twitteru to dnes uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), ČTK to potvrdila armáda. Původně předseda vlády hovořil o tom, že budou do Číny vypravena dvě letadla.

"Testy jsou určené pro rychlou diagnostiku osob, které mají příznaky respiračního onemocnění a je u nich podezření pro nákazu koronavirem. Výsledky testů jsou k dispozici do 29 minut," napsal Babiš. "Vojenský Airbus 319 s našimi piloty odlétá zítra v pět hodin ráno do Šen-čenu v Číně," uvedla armáda na twitteru.

Také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl novinářům, že letadlo by mělo do Číny dorazit v úterý a rychlotesty vyzvednout. "Nemám informaci, že by tam byl nějaký problém," řekl novinářům po jednání prezidentova expertního týmu v Lánech.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes také uvedl, že jeho resort má potvrzené objednávky na 1,1 milionu respirátorů a pět milionů roušek z Číny. Jedná se společností Travel Service o tom, aby v Česku byly do středy. Předseda vlády dnes také v televizi Prima řekl, že podle informací od náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly je vyjednaný kontrakt na 10 milionů roušek z Číny v šesti dodávkách, první by měla dorazit nejpozději v sobotu.

Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera nabídla České republice darem 120 tun zdravotnických pomůcek. Už minulý týden přivezla PPF prostřednictvím biotechnologické firmy Sotio do ČR z USA 20.000 ochranných masek.

V Číně a ve Španělsku pak PPF skrze společnost Home Credit nakoupila a v pondělí bezplatně státu předá pomůcky v hodnotě 100 milionů korun. Jedná se o 1,8 milionu chirurgických masek, 1,7 milionu respirátorů N95 a testovací sady. Pomůcky budou podle PPF připraveny v pondělí večer k převozu do ČR, dopravu má zajišťovat vláda.

Skupina Agrofert, která je v Babišově svěřenském fondu, poskytne bezplatně státu suroviny k výrobě 500.000 litrů dezinfekčního roztoku, informoval mluvčí holdingu Karel Hanzelka. Jde o líh a glycerin v hodnotě zhruba deset milionů korun s dopravou. Dodávky podle mluvčího začnou v pondělí, výrobu roztoku zajistí stát. "V případě potřeby dalšího množství jsme připraveni k rozšíření této pomoci," dodal Hanzelka.

(čtk)