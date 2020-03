Jak se vyrovnat s překonanými předpisy?

Osm stovek nadbytečných a překonaných zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice formálně platné, ale už nepoužívané, by mohlo být zrušeno. Změnu má přinést vládní návrh zákona, který Sněmovna minulý týden v úvodním kole projednávání podpořila. Předloha má však i své odpůrce.

Norma má pomoci ke zjednodušení a zpřehlednění právního řádu. Jeden ze dvou podobných návrhů na zrušení vybraných norem z roku 1919 prosadila i opoziční ODS. Proti rušení zákonů se postavily TOP 09 a KSČM, podle nichž není jisté, zda by tímto krokem nebyly narušeny následné majetkové právní vztahy. Místopředseda ÚV KSČM, předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič jako příklad uvedl rušenou vyhlášku z roku 1961 o náhradě za majetky.

Předkládaný návrh má podle Grospiče mnoho chyb, nejen těch, které mohou být zcela bezvýznamné, ale také těch, které by mohly mít až fatální následky. »Nezakládá záruku, že jsou rušeny jen předpisy, které, jak uvádí předkladatel, již jsou neúčinné, a v tomto smyslu již nevyvolávají vůči nikomu právní účinky, ale jsou stále formálně platné, neboť nebyly předepsaným způsobem zrušeny,« zdůraznil. Upozornil, že nebyl přijat jiný zákon, který by je rušil nebo nahrazoval. A takové předpisy náš právní řád dosud obsahuje.

Mohou nastat spory

Otázkou však je, které předpisy to jsou. »Jsou to ty navrhované, nebo jsou jiné, které nejsou rušeny? A předpisy, které rušeny být nemají, či naopak, jsou rušeny všechny? Tahle otázka tady vyvstává, bude tady a bohužel pokud přistoupíme k tomu, že tento návrh zákona tímto způsobem posuneme, nevyvarujeme se toho, že nastanou spory, které mohou končit ve svých důsledcích buď u Nejvyššího správního soudu, nebo u Ústavního soudu,« položil otázku svým kolegům i vládě Grospič. Jakýkoli zásah do právního řádu zrušením starých právních předpisů musí být podle něj velmi citlivý a odpovědný, postavený na odpovědné a hluboké analýze, aby nedošlo k závažným pochybením. To však předkládaný návrh nepřináší. Grospič to doložil mj. tím, že návrh neruší předpisy upravující třeba novomanželské půjčky, které jsou příkladem obsoletních předpisů.

Komunistický poslanec je přesvědčený o tom, že by si předloha zasloužila zevrubnější analýzy. Vrátit vládní předlohu kabinetu k přepracování nebo prodloužit lhůtu na její projednání sněmovním ústavně-právním výborem se však Grospičovi prosadit nepodařilo.

Zrušme osm stovek starých norem

»Od vlády bych očekával, že například se bude zabývat novějšími předpisy, které jsou stále užívané a v nich se pokusí udělat pořádek. Bude to velmi těžké v rámci aktivně užívaného práva. Ale to bych od vlády pokládal za nějaký rozumný krok, a ne to, že se vyselektuje 812 předpisů. Jak to bylo prováděno, je myslím úplně nabíledni. Prostě se tam zadalo nějaké časové období, řeklo se, že tento předpis patrně nebude vyvolávat žádné právní účinky a dal se tam,« zapochyboval Dominimik Feri (TOP 09) o tom, jak vláda o zrušení některých obsolentních předpisů rozhodla.

Vládní návrh ruší zejména předpisy z období první republiky a protektorátu, ale také některé zákony i vyhlášky přijaté po roce 1989. Mezi vládou rušené předpisy patří například zákon o ustanovení výpomocných sluhů z roku 1919, zákon o důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině z roku 1969 nebo nařízení vlády z roku 1993 o ukončení omezení placení v hotovosti. Předpisy vybrala na základě vlastních analýz jednotlivá ministerstva. ODS navrhla zrušit mj. zákon o zrušení celibátu pro učitelky nebo předpis o pořadí soudních stolic, tedy soudních stupňů. Své návrhy, s nimiž přišla už předloni, chce podle předsedy klubu Zbyňka Stanjury vtělit do vládní předlohy.

Právní řád České republiky obsahuje přibližně 42 tisíc právních předpisů. Za obsoletní, tedy překonané, označilo ministerstvo vnitra normy, které jsou sice stále formálně platné, neboť nebyly předepsaným způsobem zrušeny, avšak jsou již nepoužívané nebo nepůsobí právní účinky. Do roku 2021 chce vnitro vypracovat analýzu celého českého právního řádu.

(ku)