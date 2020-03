FOTO - Pixabay

Deportace migrantů

Řecké úřady nařídily převézt 450 uprchlíků z ostrova Lesbos do zařízení u Atén. Jde o lidi, kteří byli zadrženi při nelegálním pokusu dostat se do Řecka, uvedla AP. Loď s běženci zakotvila v přístavu u Atén. Odtud budou migranti převezeni do zařízení severně od metropole, kde počkají na deportaci.

AP s odkazem na ministerstvo pro migraci napsala, že přesun skupiny pokračuje. Uprchlíci byli na lodi několik dní, ale Atény operaci držely v tajnosti. Úřady neuvedly, kam loď míří, ani když v sobotu z Lesbu vyplula. Uprchlíci byli zadrženi v období od 1. března, kdy Turecko otevřelo své hranice do Evropy. Řecko ve snaze ubránit se náporu běženců na měsíc pozastavilo příjem žádostí o azyl a začalo zatýkat ty, kdo se pokusili o přechod hranice. Situací v Řecku se zabývala Evropská komise a v pátek rozhodla o finanční podpoře pro 5000 běženců, kteří budou ochotni vrátit se domů. Mohou dostat 2000 eur (přes 51 000 Kč). Devět evropských zemí je také připraveno přijmout 1600 dětských uprchlíků. V táborech na řeckých ostrovech žije podle odhadů přes 40 000 lidí. Více než čtvrtina jsou děti.

(čtk)