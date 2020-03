Ilustrační FOTO - Pixabay

New York z obavy z viru zavírá školy, restaurace i další podniky

Kvůli obavám ze šíření nového typu koronaviru budou dočasně zavřené státní školy v New Yorku. Starosta Bill de Blasio pak v úterý hodlá nařídit také přerušení provozu desítek tisíc barů, restaurací, kaváren a kulturních zařízení. Podobných opatření rychle přibývá po celých Spojených státech, které se přiblížily k režimu plošné karantény, napsala agentura AP.

Více než osmimilionový New York a jeho okolí jsou jedním z hlavních amerických ohnisek nákazy koronavirem, který se na konci loňského roku objevil v Číně. V neděli večer evidovalo město 329 lidí, u nichž se infekce potvrdila, a pět obětí nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje.

"Víme, že obě tato čísla budou výrazně narůstat," avizoval de Blasio na twitteru. Smrtelné případy COVID-19 se týkaly lidí ve věku od 53 do 82 let, všichni podle úřadů měli i jiné zdravotní problémy.

Podobně jako v řadě evropských zemí nebo v jiných částech Spojených států se v New Yorku kvůli koronaviru přerušuje školní výuka. Stejný krok na konci minulého týdne ohlásili ve státě Washington, v některých kalifornských okresech, v Georgii či v hlavním městě USA. Celkem se výpadky ve školství týkají už 29 amerických států, píše zpravodajský web BBC.

"Musíme k tomu přistupovat jako k válečným časům, přičemž naše mise je prostá: ochránit ty nejzranitelnější a ochránit náš systém zdravotní péče," pokračoval starosta New Yorku.

Na twitteru oznámil také "další drastický krok" v podobě dekretu, který od úterního rána zastaví provoz restauračních zařízení vyjma výdejních okének a rozvozu pokrmů. Podle BBC je v New Yorku přibližně 27.000 restaurací. Nové nařízení kromě nich uzavře i "noční kluby, kina, menší divadla a koncertní prostory".

K podobnému opatření přistoupilo také město Los Angeles. I Kalifornie hlásí stovky pozitivních testů na přítomnost koronaviru, zatímco součet pro celé Spojené státy už šplhá ke 4000 případů, včetně 69 úmrtí.

Různé aspekty společenského života omezují úřady po celé zemi, informovala AP. Federální vláda v čele s prezidentem Donaldem Trumpem zatím zastavila dopravní spojení se zeměmi Evropské unie a vyhlásila stav nouze, nově pak americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje zrušit alespoň na následujících osm týdnů veškerá shromáždění 50 a více lidí.

"Život Američanů se se šířením koronaviru od základů mění, v regálech obchodů chybí základní zboží, zavírají se školy a miliony pracovních míst jsou ohroženy v důsledku dočasného uzavírání podniků," shrnul situaci severoamerický zpravodaj BBC Nick Bryant. Podle BBC američtí komentátoři hovoří o rostoucí nervozitě a zmatku v zemi a obavách z nedostatku nemocničních lůžek.

Zmatek podle všeho nastává také na letištích, kde se celé hodiny musely tísnit davy cestujících v důsledku zavedení lékařských kontrol. Masy lidí zase v neděli večer přišly na pyrotechnickou show ve floridském zábavním parku Walt Disney World, což zaskočilo i vnučku jednoho ze zakladatelů společnosti Disney. "To si děláte prdel, ne??," napsala na twitteru Abigail Disneyová.

Hlavní vládní expert na infekční onemocnění Anthony Fauci se nechal slyšet, že by v zájmu omezení infekce uvítal dvoutýdenní karanténu pro celé USA. "Život ve Spojených státech na nějakou dobu nebude jako dřív," citoval odborníka list The New York Times.

