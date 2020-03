Ilustrační FOTO - Pixabay

Domovy důchodců řeší chod zařízení, chybějí jim zaměstnanci

Olomoucký kraj zajistil dalších 5000 roušek do sociálních služeb, hejtmanství je prioritně pošle do zařízení v uzavřené oblasti v katastru Litovle a okolí, informoval dopoledne hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) na twitteru. Nařízení hygieniků, kteří oblast s 21 obcemi uzavřeli ve 03:00, citelně postihlo také tamní domovy pro seniory. Řeší nejen nedostatek roušek, ale i zajištění chodu, nemají zaměstnance, kteří do práce dojížděli zvenčí.

Dramatická situace nastala například pro zaměstnance uničovského domovu pro seniory, který se momentálně stará o 61 klientů, z nichž většina se bez pomoci neobejde. "Ráno mi do práce nepřišel nikdo z personálu, kdo má bydliště mimo Uničov a místně příslušné části. Dostali jsme se do hodně omezeného provozu. Mám tady nyní kuchařky, uklízečku a v přímé péči místo osmi zaměstnanců čtyři. Nevím, co bude v další dny. Z pečovatelského personálu mám 12 pracovnic, které mají bydliště mimo Uničov. Dostanou se sem, ale poté už nemohou vyjet z Uničova, zjišťuji, zda by tady mohly zůstat, ale ta úspěšnost není moc velká," řekla ČTK ředitelka domova Monika Glatterová.

Zásobování by mělo být do oblasti nedotčeno, ale podle ředitelky nedojela dodávka s potravinami. Řidič nebyl vpuštěn do Uničova, neboť neměl respirátor. "Byl vrácen zpět. Řeší to, ale už zásilku nejsou schopni dodat. Dorazil pouze dodavatel ovoce a zeleniny, který je místní. Nevím, zda pokryju brambory, maso. Zásobování by mělo být nedotčeno, ale úplně to nefunguje," posteskla si ředitelka.

Sociálním službám také urgentně chybějí roušky, v uničovském domově měli ráno k dispozici jen tři, další nyní šijí dobrovolníci. Problém v sociálních zařízeních připustil ráno také hejtman Ladislav Okleštěk. Kraj má svá sociální zařízení v Července a v Litovli. "Musíme se dohodnout a vytvořit tam mimořádný nouzový režim, aby servis byl pro seniory zabezpečen, ale abychom tam nepřivedli někoho, kdo by je mohl nakazit. To jsou první místa, kam musíme dodat roušky," řekl ráno novinářům hejtman. O dvě hodiny později již ohlásil, že do sociálních služeb v této oblasti míří 5000 roušek. "Ostatní problémové situace řešíme napříč odbory a se všemi složkami Integrovaného záchranného systému," dodal Okleštěk.

Podle informací hejtmana je v kraji nyní potvrzeno 32 případů nákazy koronavirem. Celkem 13 z nich je z obvodu Litovle, 12 z Uničova, dva případy hlásí Olomouc a po jednom obvod Hranic, Prostějova, Šternberka, Šumperka a Zábřehu.

(čtk)