Na přechodu v Náchodě dlouhé kolony, Poláci zavedli kontroly

Před hraničním přechodem do Polska v Náchodě - Bělovsi se dopoledne vytvořila mnohakilometrová kolona. Poláci na přechodu zavedli kontroly související s opařeními v boji s šířením nemoci COVID-19. Přechod v Náchodě zůstal také jediným v Královéhradeckém kraji, kde lze překročit česko-polskou hranici. Ostatní hraniční přechody jsou uzavřené, řekla ČTK mluvčí policie Eva Prachařová. Řada polských pracovníků, tzv. pendlerů, nestihla začátek pracovních směn v Česku.

Kolona složená především z kamionů se vytvořila od hraničního přechodu přes celý Náchod. Policie začala kamiony mířící do Polska odstavovat u Vysokova na silnici na příjezdu do Náchoda. K hraničnímu přechodu je bude pouštět postupně. Celá kolona od hranic k Vysokovu před polednem měřila asi šest kilometrů.

Uzavření hranic způsobilo problémy i Polákům dojíždějícím denně za prací do Čech, takzvaným pendlerům. "Protože funguje jen přechod Náchod - Kudowa Slone, před kterým jsou fronty i z polské strany, tak řada pendlerů nestihla začátek směny v českých podnicích," řekl ČTK ředitel náchodské Hospodářské komory František Molík. Například se to podle něj dotklo Poláků pracujících v zóně Škoda Auto Kvasiny.

Zákaz cestování přes hranice dopadl podle Molíka například na polskou stavební firmu, která pracovala na Broumovsku. "Mají tam rozdělané stavební a zemní práce. Mají tam i techniku. Nyní se tam ale se svými zaměstnanci nemohou nijak dostat. Hranici hlídají polští vojáci," řekl Molík.

Přes přechod Náchod - Kudowa Slone míří hlavně kamiony, protože pro přepravu zboží zůstaly hranice otevřené. S půlnocí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Také Polsko zakázalo vstup cizinců do země. Pro vydané restrikce existují výjimky, například pro pendlery.

(čtk)