Ilustrační FOTO - Pixabay

V ČR jsou uzavírány první obce

Od rána je uzavřeno 21 obcí na Olomoucku. Jde o oblast s extrémním výskytem případů koronaviru. Vjezdy i výjezdy do oblasti střeží policie. Před polednem byla kvůli koronaviru uzavřena také obec Kynice na Havlíčkobrodsku.

Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) novinářům řekl, že všechna opatření jsou zavedena proto, že dotčené území je prosáklé virem. V oblasti je 25 potvrzených případů nákazy koronavirem, síť kontaktů je však velice rozsáhlá a jde až o tisícovku lidí. »Je tam široké prosíťování kontaktů. Kdybychom některou z obcí vyřadili, neošetřili bychom to území tak, jak by bylo potřeba, efektivita nařízení by se výrazně snížila,« uvedl hejtman. Opatření je zatím na dobu 14 dní.

Do oblasti nebudou vpuštěni lidé ani kvůli zaměstnání v dotčených oblastech, aby nebyli infikováni. Naopak pracující z oblasti budou moci do práce docházet, pokud nebudou mít prokázaný výskyt. Opatření se týká i dopravy, na dálnici D35 jsou uzavřeny sjezdy a nájezdy 248 a 253 na dálnici u Litovle. České dráhy až do odvolání ukončily železniční dopravní obslužnost obcí Litovel, Červenka a Uničov.

Nařízení je vyhlášeno kromě Litovle, Uničova a Červenky také pro obce Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty a Střelice u Litovle.

Uzavřeny jsou i Kynice na Havlíčkobrodsku

Před polednem hygienici rozhodli i o uzavření obce Kynice na Havlíčkobrodsku. Ráno byli v obci čtyři nakažení. Lidé nesmějí opustit území obce. Na příjezdových cestách jsou policejní hlídky. »V současné době máme na místě několik policejních hlídek na několika stanovištích, uvidíme, jak budou lidé ukáznění, věříme, že to pochopí, protože je to opatření k jejich ochraně,« řekla mluvčí policie Dana Čírtková. Neuposlechnutí výzvy je přestupek proti veřejnému pořádku. Lidé, kteří v obci nemají trvalý pobyt, ji mohou opustit. Z opatření o uzavření obce existují výjimky. Lidé mohou do práce, pro potraviny, drogerii, léky, krmiva pro zvířata, za lékařskou a veterinární péčí. Nařízení bude trvat do odvolání, minimálně však 14 dnů.

»Opatření jsou tvrdá, to všichni vnímáme, jsou však nezbytná. Možná jsme se měli některým destinacím, jako Itálie, vyhnout. Co naplat, jsme lidé chybující. Rád bych poděkoval lékařům, zdravotníkům, policistům, hasičům, vojákům, celníkům a všem, kteří pracují, aby chod státu nezastavil. Ještě prosba, dodržujme pokyny, jinak ohrozíme své rodiny a blízké, což přeci nikdo nechceme,« konstatoval předseda Poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Předseda Poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

V Ústeckém kraji první vyléčení

V Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově a Děčíně budou u krajských nemocnic do středy stát stany, kde budou zdravotníci odebírat lidem krev na koronavirové testy přímo v autech. Rozhodl o tom krizový štáb Ústeckého kraje. »Ať už občan nebo vůz zdravotní služby vjede do stanu, provede se odběr a může zase odjet,« řekl po jednání krizového štábu hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Štáb jednal také o zajištění základních potravin pro seniory a lidi v hůře přístupných oblastech. Kraj také osloví například Unipetrol kvůli míchání dezinfekce. Rada kraje také chce, aby v každém větším městě zůstala jedna škola pro děti prvního stupně otevřená. »Aby pracovníci integrovaného záchranného sboru a dalších odvětví, která jsou důležitá pro to, aby chod státu běžel, aby tam (záchranáři a zdravotníci), mohli dát děti,« uvedl hejtman.

V Ústeckém kraji se ale už tři pacienti vyléčili. Jsou to tři lidé z Děčína, které byli mezi prvními nakaženými. První tři případy nákazy způsobené novým typem koronaviru Česká republika ohlásila 1. března, byl mezi nimi i muž z Děčína. Onemocnění se poté prokázalo i v jeho okolí. Uzdravení prokázaly dva negativní výsledky v rozmezí dvou dnů.

Zakrývat si ústa a nos

Ministři vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) vyzvali lidi, aby si na veřejnosti kvůli šíření koronaviru zakryli ústa a nos. Hamáček ví, že ochranných roušek je nedostatek. »My děláme všechno pro to, abychom je co nejdříve dovezli a rozvezli mezi občany. Ale do té doby, prosím, využijte jakéhokoli prostředku k zakrytí úst a nosu tak, abyste nerozšiřovali případnou infekci,« zdůraznil.

Vojtěch lidi vyzval, aby zůstávali pokud možno doma. Pokud to nejde, mají si všude, kde dochází ke kontaktu s lidmi, chránit nos, ústa a oči. »Stačí jednoduchý šátek a do něj vložit kapesníček,« uvedl. »A prosím, nedotýkejte se předmětů bez rukavic,« dodal Vojtěch. Roušky nechrání svého nositele před nákazou, ale zabrání nakaženým šířit virus v okolí.

Sociální služby dostaly 88 000 respirátorů

Sociálním službám v noci armáda rozvezla 80 000 kusů respirátorů nejnižší třídy FFP1, které zajistilo ministerstvo zdravotnictví. Dalších 8000 respirátorů třídy FFP1 poputuje prostřednictvím podřízených organizací MPSV do center sociálních služeb Zbůch na Plzeňsku, Hrabyně na Opavsku, Tloskov na Benešovsku a do brněnských Chrlic a také do Centra Kociánka. Jde o typ respirátoru, který chrání hlavně proti průniku prachu, viry zachytí až nejvyšší třída respirátorů FFP3.

Vojtěch po nedělním jednání vlády řekl, že v nejbližších dnech budou k dispozici další stovky tisíc respirátorů. Do konce tohoto týdne má stát podle něj zajištěno zhruba 1,7 milionu respirátorů.

Zákaz volného pohybu lidí

Vláda v neděli večer přijala další opatření:

- Vláda zakázala do 24. března 06:00 volný pohyb lidí po celé ČR. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou či na úřady, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Zákaz se netýká ani pobytu v přírodě nebo parcích, povolání k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a řidičů hromadné dopravy, zásobování, rozvážkových služeb, dobrovolníků a sociálních pracovníků. Zakázána není účast na pohřbech.

- Vláda rozhodla o aktivaci Ústředního krizového štábu, v jeho čele bude náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

- Vláda odložila konání doplňovacích senátních voleb na Teplicku.

- Vláda rozhodla o zavedení vnitřní ochrany hranic s Německem a s Rakouskem. Policistům budou pomáhat vojáci a celníci, vláda k výkonu služby policie povolala 2096 vojáků a 400 celníků.

- Veřejné úřady budou muset omezit své služby veřejnosti. Otevřeno budou moci mít jen v pondělí a ve středu maximálně na tři hodiny.

- Zaměstnanci ve zdravotnictví nesmějí do konce nouzového stavu čerpat dovolenou. Vztahuje se to na lékaře i nelékařský personál.

- Vláda uložila studentům pátých a šestých ročníků medicíny a také sestrám na středních školách, aby posílili hygienické stanice, krajské záchranné služby a 17 nemocnic.

- Uzavření obchodů a zákaz služeb se nevztahuje na autoservisy, zahrádkářství, prodej jízdenek, pohřební služby, květinářství, prodej zdravotních prostředků, prodej stavebnin pro řemeslníky a na provozovny umožňující vyzvednutí objednaného zboží a zásilek.

- Vláda zakázala prodej ubytovacích služeb, provoz autoškol, provoz prodejen elektroniky a taxislužeb s výjimkou těch rozvážejících potraviny a těch řízených osobami s oprávněním řidiče taxislužby.

- Ve městech přestávají fungovat parkovací zóny určené jen pro místní obyvatele a podnikatele.

- Vláda výrazně omezila volný prodej nebaleného pečiva. Musí být zajištěn tak, aby se u odběrného místa neshromažďovali lidé.

- Vláda doporučila zaměstnavatelům využívat co nejvíce práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance. Lidé by podle kabinetu měli přednostně využívat bezhotovostní styk. Obchody nebo pošty by měly vytvořit podmínky pro dodržování odstupu mezi zákazníky alespoň dva metry a zajistit dezinfekci.

ČR měla 298 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. U téměř poloviny případů (46 procent) hygienici neznají místo nákazy, třetina se nakazila v zahraničí, pětina v ČR. Testováno bylo zatím přes 5000 lidí. Na nákazu koronavirem v ČR zatím nikdo nezemřel, stav dvou pacientů je ale vážný. Nejvíce nakažených je ve věku od 25 do 34 let a od 45 do 54 let, v obou kategoriích počet překračuje 50. Seniorů nad 65 let je nakaženo 49, dětí do 14 let 23.

(jad)