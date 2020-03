Ilustrační FOTO - Pixabay

Trumpova obludná sobeckost

Washington láká pomocí peněz německou firmu CureVac, která vyvíjí vakcínu proti novému koronaviru, aby se přesunula do Spojených států nebo jim lék exkluzivně poskytla.

Berlín se tomu snaží zabránit. Informaci přinesl nedělník Welt am Sonntag a potvrdila ji mluvčí německého ministerstva zdravotnictví. Že by k něčemu podobnému byla ochotná, v neděli vyloučila sama farmaceutická firma z jihoněmeckého Tübingenu.

»Chceme vyvinout očkovací látku pro celý svět a ne jen pro jednotlivé státy,« řekl listu Mannheimer Morgen Christof Hettich, který je jedním z hlavních investorů CureVac.

Firma pracuje na léku proti koronaviru od ledna a doufá, že v červnu nebo červenci bude mít experimentální vakcínu. Tu by pak po schválení dozorčích orgánů začala testovat na lidech.

Podle Welt am Sonntag, který se odvolává na berlínské vládní kruhy, se pokusil firmu přemluvit k přesunu do USA americký prezident Donald Trump. Pokud by společnost poskytla vakcínu výhradně Spojeným státům, byl připraven nabídnout jí vysokou finanční částku.

»Výhradnímu prodeji případné vakcíny do USA se musí zabránit všemi prostředky. Kapitalismus má limity,« napsal na Twitteru německý sociálnědemokratický poslanec Karl Lauterbach, který se zaměřuje na otázky zdravotnictví. Ostrou kritikou nešetřila ani zástupkyně šéfa frakce sociálních demokratů Bärbel Basová. »Pokud existuje vakcína, musí být dostupná všem. Cokoli jiného by bylo skandální. V pandemii jde o všechny lidi a ne o ´America first´,« řekla Basová.

»Je to velmi přehnané. Vláda USA hovořila s mnoha (více než 25) společnostmi, které tvrdí, že mohou pomoci s vakcínou. Většina z těchto společností již získala počáteční financování od amerických investorů,« řekl agentuře Reuters nejmenovaný americký vládní úředník. Mluvčí německého ministerstva zdravotnictví pak uvedla, že Německo má velký zájem na tom, aby se vakcína vyvíjela v Německu nebo v Evropské unii.

Nyní již bývalý šéf společnosti CureVac Daniel Menichella se podle informací na webu společnosti 3. března zúčastnil spolu s řediteli jiných farmaceutických firem setkání s Trumpem. Tématem schůzky byl postup proti novému koronaviru. O osm dní později Menichella z firmy nečekaně odešel.

Nový typ koronaviru se koncem loňského roku začal šířit z čínského města Wu-chanu. V celém světě se nakazilo už více než 138 000 lidí a přes 5000 jich onemocnění podlehlo. V Evropě je nyní nejhorší situace v Itálii: přes 20 000 infikovaných a více než 1809 mrtvých.

V USA je podle nových informací nakaženo 2816 lidí a 58 osob zemřelo. Jediným americkým státem, jemuž se zatím epidemie vyhnula, je Západní Virginie.

