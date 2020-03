Ilustrační FOTO - Pixabay

Barnevernet otevřeně na straně norských pedofilů

Anně je třicet pět let, občanka Estonska má ruskou národnost, ale narodila se a celý život prožila v Estonsku a Norsku.

Asi před měsícem utekla z Estonska se svými dvěma dcerami ve věku osmi a devíti let do Ruska. Žije pod ochranou jednoho pravoslavného kláštera. Ten jí poskytl počítač, jehož pomocí volá svět o pomoc. Jen přes počítač, žádné návštěvy či osobní setkání. Bojí se, že jí budou děti násilím odebrány. Za vším stojí Barnevernet (v nové norštině bez postpozitivního členu -et jen Barnevern, v překladu ochrana dětí, norská organizace na ochranu nezletilých dětí a mládeže).

Divná láska k dceři

Anna byla zdravotní sestrou. Pracovala v rodném Tallinu, za zkušenostmi odjela do Norska, kde také pracovala jako sestřička v domě pro seniory. Potkala tam Pettera, zamilovala se, vzali se a krátce poté měli dcery. Podle Anny se Petter o děti vůbec nezajímal. To se prudce změnilo, když byly starší dceři dva roky. Jednou přišla Anna domů a našla manžela v koupelně úplně nahého. Hrál si s dcerou, ta byla také nahá, Petter jí dával do úst svůj penis. Anna chvíli zůstala jako opařená, pak »hru«, jak se ohrazoval manžel, rázně ukončila a obrátila se na Barnevern. K jejímu ohromnému údivu dostala odpověď, že je normální, když se otec koupe nahý s dětmi do sedmi let věku. Totéž jí odpověděla norská policie.

Krátce poté se Anna dozvěděla, že Petterův otec byl potrestán za pedofilii, dostal čtyři roky, odseděl si dva. Řekl jí to policista, který otce zatýkal. To už na nic nečekala, nechala dětem udělat estonské pasy a odjela s nimi do Tallinu.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Petter ji žaloval, že mu ukradla děti. Estonský soud se přiklonil k otci a nařídil, že otec může mít děti jednou za dva měsíce. Anna při jejich setkáních asistovat nesměla, i když namítala, že přece musí pohlídat, jak s nimi otec zachází.

Dozvěděla se to až mnohem později, když si starší dcera stěžovala na bolesti v podbřišku. Nechala ji vyšetřit na gynekologii a skutečně dcera měla zranění ve vagíně. Pettera zatkli, ale pochází z bohaté rodiny, brzy se dostal na svobodu. Jeho advokátka z Barnevernu si soudně vynutila setkání otce s dětmi, uskutečnilo se na letišti v Oslu. Dcery plakaly a kategoricky k otci nechtěly. Sociální pracovnice, které měly předání zprostředkovat, Anně nedovolily odejít, děti jí nechaly. Dcery se potom dlouho v noci budily ze spaní a plakaly. Ovšem soud krátce nato, loni devátého prosince, na doporučení Barnevernu rozhodl, že Anna zhatila rozhodnutí soudu a že děti budou předány otci. Nejspíš už nadobro. Mělo se to stát letos pátého ledna. Anna neviděla jiné řešení než utéct. Je věřící ruské pravoslavné církve, obrátila se na ni.

Děti zneužíval dědeček

Mezitím vyšly najevo šokující podrobnosti. Děti zneužíval otec Pettera. Bydlí kousek od syna, ten ho s dětmi navštěvoval ještě před útěkem Anny do Tallinu. Tam si s nimi jeho otec »hrál«. Petter jen přihlížel okénkem, které nechal za tím účelem udělat do dveří. Podle Barnevernu zase »normální hra«.

Anna se bojí. Své místo pobytu tají, je ráda, že se děti už nebudí ze spaní a zvykly si v nové škole. Církev jí přidělila zástupce, otce Igora, který se zachraňováním dětí zabývá podstatnou část svého života. Za měsíc dosáhl mnohého. Umístil články o osudu Anny a jejích dcer do řady evropských médií, vyvolal zájem Centra práv člověka ve Štrasburku. To se teď domáhá nové sexuálně psychologické analýzy, nezávislé na Tallinu. Otec Igor doufá, že Petterovi, jeho otci i jejich advokátce pěkně zatopí. Má pro toto přesvědčení dobrý důvod. Před Evropským soudem pro lidská práva, kam hodlá případ dovést, Barvenevern prohrál do konce loňského roku 35 případů, uspěl jen jednou a to v případu odebrání dítěte, nikoli v případě pedofilie.

Ruské úřady Annu vyzvaly, aby pro sebe a své dcery požádala o ruské občanství. Ujistily, že v takovém případě se bát nemusí. Rusko zásadně své občany do ciziny nevydává.

(pe)