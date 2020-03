Zamyšlení nad rozhodnutími vlády

Přijatá opatření proti šíření koronaviru se možná zdají přehnaná, ale nějak se šíření této nemoci musí zabránit. Chápu ovšem rodiče školáků, kteří si musejí brát dovolenou anebo hledat všelijaká »hlídací řešení«, podnikatele, kterých se opatření dotknou, protože do zaměstnání nepřijdou možná i stovky zaměstnanců, stejně jako organizátory kulturních podniků připravovaných už mnoho měsíců dopředu vázaných striktními termínovanými smlouvami. Nechápu však ty, kteří v době, kdy se již po severní Itálii šířil koronavirus, riskovali a na dovolenou do tamních lyžařských středisek odjeli. Zatím, kromě výjimek, většina nemoci byla k nám do českých zemí dovezena právě z Itálie.

Čínský Wu-chan, odkud se nemoc začala šířit, se zatím s nemocí vypořádává, i když stále je město v karanténě. Česká televize svým zpravodajstvím z Číny se pokoušela zpochybnit opatření zdejších úřadů, jenže se ukázalo, že »komunistický režim« dokázal nasadit všechny síly k boji s koronavirem a zřejmě byl daleko úspěšnější než úřady italské. Dokonce dokázal zabránit i rozšíření nemoci do severních a dalších částí Číny. Posledním »hitem paní Šámalové« bylo proto zironizování informace, podle níž nový stranický šéf Wu-chanu vyzval občany provincie, aby poděkovali stranickému vedení země za vcelku úspěšné zvládání boje s koronavirem. To vše jsme mohli slyšet z hongkongského bezpečí, kam se paní Šámalová při vypuknutí nemoci rychle uchýlila. Reportéři či korespondenti ČT mají, jak se ukazuje, přímo v popisu práce, každou informaci, i když je pro ČLR pozitivní, náležitě zpolemizovat.

Současná vládní opatření nejsou jistě příjemná. Pro mnohé z nás to znamená mít často špatně řešitelné problémy. Ale zřejmě jsou nutná, byť je někdy třeba i kritizujeme. Nemohu za to, ale jsem však stále přesvědčen, že nebýt určité nezodpovědnosti těch, kteří už v době šíření nemoci na severu Itálie tam přece jen odjeli se rekreovat, šíření koronaviru i u nás by bylo přece jen jiné a nemusela být přijímána taková opatření, k jakým byla nucena přistoupit vláda.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice