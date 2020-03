Přežije lidstvo?

Koronavirus se stal mediálním tématem číslo 1. Tomu se vzhledem k vývoji, teď již i oficiálně pandemie, nikdo nediví. Články se předhánějí v popisech toho či onoho nakaženého, v rozhovorech s odborníky, sledované jsou různé tiskové konference. Mnozí mají oprávněný strach o sebe a své blízké, mnozí se i v této situaci snaží válet tu svou kuličku jakO příslovečný brouk dál, nebo dokonce na neštěstí druhých parazitovat.

Člověk ale nemusí být ani fanda sci-fi, aby si uvědomil, jak křehká je naše »vyspělá« a přetechnizovaná civilizace. Že není otázka, zda přijde nějaká epidemie, ale kdy přijde. Stejně jako u jiných pohrom a katastrof v přírodě probíhá neustálý boj o přežití a ten se týká samozřejmě i virů či bakterií. A na to musíme být zkrátka vždy připraveni.

Před několika měsíci mnozí nadutě oslavovali 30 let od majetkového převratu, který znamenal i konec komplexní zdravotní prevence a výskyt již jednou vymýcených chorob, ztrátu potravinové soběstačnosti, nekontrolovaný pohyb i rizikových osob po našem území, konec výuky branné výchovy, takže lidé nevědí, jak si počínat, ani jak si třeba mýt správně ruce. Likvidaci civilní obrany a skladů, takže stát má nouzové zásoby jen na 1,3 dne, zatímco dříve to bylo na měsíce. Evidentně se zde s vaničkou vylilo i dítě…

Kriticky jako občan vidím i přijatá nesystematická a pozdní opatření. Nejprve to bylo hi hi hi, nás se to netýká, jsme v bezpečí a máme všeho dostatek, včetně roušek a dezinfekce. Pak najednou zděšení, že se tu něco objevilo. Pak přišel úděs, že se počty nakažených množí u vracejících se návštěvníků Itálie. Ano, reagovalo se – doktoři měli chodit za rizikovými pacienty, doporučila se i jejich karanténa. Začaly namátkové kontroly na hranicích. Pak se zrušily akce nad 100 lidí a zavřely se školy. A tak dále. Ale vždy až krok pozadu za postupující epidemií.

Místo aby se včas, před zavlečením koronaviru na naše území, zavedly povinné kontroly příchozích a karanténa. Aby se včas zavřely hranice. Aby se včas distribuovaly ochranné pomůcky. Aby se včas oddělili zdraví lidé od nemocných a zajistila se péče nejen o rizikovou skupinu seniorů, ale i o děti, které nemohou být s rodiči.

Nepochybuji, že lidstvo, i naše země nad koronavirem nakonec zvítězí. Zda se však poučí tak, aby - až přijde skutečně mocný protivník - přežilo, to se teprve uvidí…

Zdeněk ŠTEFEK, stínový ministr kultury za KSČM