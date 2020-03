Ilustrační FOTO - Haló noviny

Část autobusů pražské MHD bude končit provoz dříve, již ve 22:30

Provoz na zhruba čtvrtině autobusových linkách pražské MHD bude kvůli koronaviru ukončen o asi hodinu a půl dříve než obvykle. Celkem 38 linek tak bude až do odvolání jezdit pouze do 22:30. Vozy budou nově vždy zastavovat i v zastávkách na znamení. ČTK to sdělila mluvčí dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Od rána musí mít všichni cestující povinně zakrytý nos a ústa. Autobusy MHD od pondělí jezdí podle omezených jízdních řádů. Provoz metra a tramvají zatím omezen nebyl. Podrobné informace o omezeních MHD jsou na stránkách DPP.

"Mimořádná opatření vlády, vyhlášení stavu nouze a karantény mají významný dopad na poptávku po přepravě v MHD. Po 22:00 se propad pohybuje mezi 76 až 79 procenty, v autobusových spojích v centru města v této době jezdí jednotky cestujících, v okrajových částech dokonce úplně prázdné spoje," uvedla Řehková.

Kromě zkrácení doby provozu bude u některých linek pozměněn jízdní řád. To se týká autobusů číslo 101 a 108. Upraven bude tak, aby byly zajištěny spoje na směnný provoz pro Ústřední vojenskou nemocnici ve Střešovicích. zcela mimo provoz je linka AE na Letiště Václava Havla.

Dalším novým opatřením je automatické zastavování autobusů ve všech zastávkách, které byly dosud na znamení. Opatření platí od středečního zahájení provozu ve zhruba 04:30. Cestující tak nebude muset mačkat tlačítko stop a řidiči budou automaticky zastavovat na každé zastávce. Ve vozech pak navíc bude vypnuta klimatizace a vnitřní cirkulace vzduchu.

Vedení Prahy o rána nařídilo cestujícím nastupovat do všech vozů MHD se zakrytými ústy a nosem. Pokud to nedodrží, mohou být řidičem vykázáni. Kvůli ochraně řidičů byl již zakázán nástup do vozů předními dveřmi a zrušen prodej jízdenek u řidičů.

V Česku bylo ráno 383 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je o 39 víc než v pondělí večer. Stále platí, že se vyléčili tři lidé. Laboratoře už provedly dohromady 6302 testů.

(čtk)