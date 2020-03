Ilustrační FOTO - Pixabay

Firma Respilon vymyslela masky na záchyt a záhubu koronaviru

Firma Respilon z Brna vymyslela masky s nanovláknem a oxidem mědi, které jsou schopné zachytit veškeré viry a zahubit je. Novinářům to řekla spolumajitelka firmy Jana Zimová. Podle ní ústenky i respirátory vydrží delší dobu, a to 24 hodin. V ČR by měly být k dostání do poloviny dubna. Cena ústenky bude 200 korun a cena respirátoru 315 korun. V ČR je kolem 380 lidí nakažených novým koronavirem.

Firma vyvíjí nanovlákna, masky nechává vyrábět v zahraničí ve spolupráci s dalšími partnery. Zimová uvedla, že původně měly být masky k dostání do konce března, kvůli zadržení vzorků ve Vídni ale nastalo prodlení.

Firma kromě zapojení oxidu mědi pro hubení virů řešila i to, aby masky vydržely déle než na jedno použití. Oproti klasickým rouškám tak bude možné ústenky i respirátory použít opakovaně, protože kvůli hubení viru nehrozí, že by se v roušce hromadily. Pokud tedy člověk bude nosit roušku například tři hodiny denně, vydrží mu podle firmy zhruba týden.

Zimová uvedla, že za den se bud dát pro český trh vyrobit 60.000 ústenek a 30.000 respirátorů. Ústenka se bude prodávat za 200 korun jedna v balení po deseti kusech, respirátor za 315 korun jeden bude v balení po pěti kusech. Firma plánuje v květnu i výrobu masek v Brně. Podle Zimové je v kontaktu s vládou.

