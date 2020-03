Ilustrační FOTO - Pixabay

Ošetřovné za všechny dny, kdy budou školy zavřeny

Ošetřovné by se mělo vyplácet za všechny dny, po které zůstanou školy v ČR kvůli nákaze novým koronavirem zavřené. Rodičům školáků do deseti let by mělo náležet ošetřovné ve výši 60 procent základu platu. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

K živnostníkům, kteří na ošetřovné nemají nárok, bude podle něj směřovat pomoc přes programy a nařízení ministerstva průmyslu a obchodu. »Domluvili jsme se, že ošetřovné bude v podstatě na celý čas trvání zákazu, toho koronaviru, ve výši 60 procent a při péči o dítě mladší deseti let,« uvedl Babiš. Dodal, že vláda nebude Sněmovnu žádat kvůli ošetřovnému o vyhlášení legislativní nouze, prodloužení jeho vyplácení vyřídí formou vládního nařízení.

Školy v ČR jsou od 11. března zavřené. Řada rodičů musela zůstat s potomky doma. Zaměstnanci mohou z nemocenského pojištění získat ošetřovné. Činí 60 procent denního základu příjmu na devět dnů na děti do deseti let, u samoživitelek a samoživitelů až na 16 dní na školáky do 16 let. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) s nemocenským pojištěním ošetřovné nedostávají. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhla doplatit zaměstnancům ošetřovné za všechny dny, co zůstanou školy zavřené, a to na děti do 15 let. OSVČ by mohly dostat dávku 424 korun na den. Nařízení, jak o něm mluvil Babiš, pouze prodlouží dosavadní parametry ošetřovného.

»V první řadě si musíme uvědomit, že všichni jsme nyní v situaci, kdy v podstatě nevíme, co máme očekávat. Samozřejmě vláda tato opatření musí řešit, protože se to týká všech obyvatel a všichni řeší nejenom strach z nákazy, ale i svoji budoucnost, aby se nedostali do nějakých závažných problémů, a to jak zaměstnanci, tak živnostníci i právnické subjekty. Jsme v situaci, kdy opravdu nikdo neví, co bude a jaké následky to bude mít,« řekla našemu listu stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM Hana Aulická Jírovcová. Zdůraznila, že komunisté podporují prodloužení ošetřovného po celou dobu, co budou školy uzavřené, ovšem nikoli u dětí do patnácti let, jak to požaduje Maláčová. Podle Aulické by to stačilo do třinácti let věku dítěte.

Tripartita navrhuje 80 procent základu

Nikdo ale podle ní neví, jak se bude situace dál vyvíjet, je přesvědčena, že opatření se budou ještě dále rozšiřovat. »Myslím si, že jsme na začátku a musíme si minimálně týden nebo dva počkat, jestli nynější opatření budou zabírat a zda se s tím ČR dokáže vyrovnat, nebo budou potřeba další opatření, která budou mít velký dopad na ekonomiku,« dodala Aulická.

Záměr KDU-ČSL zavést ošetřovné na děti ve výši sta procent vyměřovacího základu, Aulická neodmítá, ale s jeho zavedením by ještě počkala. »Je to jedna z možných alternativ, stát by k tomu mohl přistoupit ve chvíli, kdy bude docházet k prodlužování opatření,« uvedla Aulická.

Na prodloužení ošetřovného pro rodiče školáků při nynější nákaze koronavirem se shodla i tripartita. Její vedení se shodlo také na příspěvku státu na mzdy pracovníků z prodejen a dalších provozů s nařízeným uzavřením. Předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula po jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů informoval, že panuje shoda na prodloužení ošetřovného, ale ne na nastavení. Podle Středuly by měl stát hradit víc než 60 procent základu příjmu, mluvil o 80 procentech. Se zvýšením věkové hranice u dětí pro ošetřovné odbory souhlasí. Dávku by měly dostávat pak všechny OSVČ.

Zákaz reexportu léků

Vláda nařízením zakázala vývoz léčiv dovezených do ČR. Opatření proti tzv. reexportům, které navrhlo ministerstvo zdravotnictví, má podle předsedy vlády zajistit, aby léky zůstaly k dispozici českým občanům. »Nařízení zakazuje dodání všech registrovaných léčebných přípravků určených pro trh na území ČR do členských států EU a vývoz těchto léčebných přípravků do jiných zemí než zemí Evropské unie,« uvedl Babiš. Dodal, že se jedná o reexporty, kdy někdo do ČR doveze léky a následně by je vyvezl. »Jde o to, aby léky zůstaly k dispozici občanům,« dodal.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula novinářům řekl, že podepíše souhlas resortu s použitím léku na COVID-19 s účinnou látkou remdesivir. »Předpokládám, že to podepíšu v úterý), je to tak připraveno,« uvedl Prymula.

Léčba je experimentální, americká firma dodá lék zdarma. »Budeme léčit konkrétní případy, které budou indikovány. Neznamená to, že preparát bude pro všechny na jednotce JIP,« řekl. Výrobce by měl sám vybrat, u koho lék nasadit, dodá jen příslušný počet balení léku.

Podle Babiše by lék vyvinutý americkou firmou Gilead mohl do ČR dopravit vládní speciál, protože jeho dovezení aktuálně komplikuje zastavená letecká doprava mezi USA a Evropou. Záležitost nyní stát řeší přes velvyslance.

Babiš se omluvil za nedostatek roušek

ČR se stejně jako jiné země potýká s kritickým nedostatkem ochranných prostředků. Za jejich nedostatek se na Twitteru omluvil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). »Stojím za opatřeními, které jako vláda děláme. Zcela OTEVŘENĚ je ale nutné přiznat nedostatek roušek a respirátorů. Miliony kusů zdravotnického materiálu by měly dojít v řádu dnů, přesto však cítím potřebu se za vládu OMLUVIT veřejnosti,« uvedl Zaorálek.

Za nedostatek ochranných prostředků se po jednání vlády omluvil také premiér. Zopakoval, že stát měl slíbenou dodávku na pondělí, ke které ale nedošlo. »Všem se omlouváme, myslím si, že jsme udělali maximum,« řekl. Dodal, že vláda situaci zvládne a požádal o pochopení.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po jednání krizového štábu ministerstva uvedl, že ochranné prostředky jsou připraveni distribuovat také policisté a hasiči. »Máme hotový plán, a jakmile respirátory, roušky a další prostředky dorazí, tak budeme schopni je velmi rychle – ve spolupráci s kraji – distribuovat,« uvedl Hamáček.

Čeká se na zásilku z Číny. Vojenský speciál, který odletěl do Číny pro 150 tisíc rychlotestů na nový typ koronaviru, by se měl vrátit zpět do ČR.

Hamáček na Twitteru uvedl, že jeho resort má v Číně zajištěných přes 30 milionů roušek, šest milionů respirátorů, 250 tisíc ochranných obleků a brýlí a další zdravotnický materiál.

Babiš řekl, že v současné době, kdy jediný výrobce schopný uspokojit poptávku je Čína, je důležité mít v této zemi kontakty. Naznačil, že Hamáčkovi se podařilo dodávku vyjednat i díky kontaktům prezidenta Miloše Zemana. Oba také vyzdvihli přístup čínské ambasády.

Automobilka Škoda Auto zastavuje výrobu

Babiš také informoval, že Škoda Auto uzavře v pátek výrobu. Německá automobilová skupina Volkswagen oznámila, že uzavře své evropské závody na dva až tři týdny. Zdůvodnila to pandemií způsobenou novým typem koronaviru a s ní souvisejícími odbytovými potížemi.

Škoda Auto, která je součástí německého koncernu, má jeden potvrzený případ nákazy koronavirem. Odbory v mladoboleslavské automobilce proto požadovaly 14denní karanténu pro zaměstnance.

»Bereme to na vědomí. Když zavře taková fabrika, má to dopad na celý řetězec,« poznamenal premiér.

Škoda Auto zaměstnává přes 30 tisíc lidí. Na její výrobu je zároveň napojeno velké množství subdodavatelů.

Situace kolem koronaviru bude stát podle premiéra Českou republiku mnoho miliard až desítek miliard korun. Bude proto podle něj potřeba změna rozpočtu. Rozpočet na letošní rok počítá zatím se schodkem 40 miliard korun. Premiér řekl, že by se mohly omezit například investice do armády, třeba nákup pásových bojových vozidel pěchoty.

Pendleři nedodržují bezpečnostní opatření

Babiš také vyzval zaměstnance německých a dalších zahraničních firem, kteří dojíždějí do práce přes hranice, aby po návratu do ČR dodržovali vyhlášená bezpečnostní opatření proti šíření nového typu koronaviru. Jinak pohrozil zrušením výjimky, která takzvaným pendlerům umožňuje přejíždět hranice ve chvíli, kdy byly pro ostatní kvůli epidemii koronaviru uzavřeny.

Vláda má podle Babiše signály, že ne všichni pendleři dodržují zákaz vycházení ven mimo bezodkladné cesty. »Nezbude, než zavést povinnou karanténu pro toho, kdo se vrací domů z Německa,« pohrozil.

V ČR je zatím 396 potvrzených případů nákazy koronavirem. První tři lidé se z nemoci zcela vyléčili. Jeden pacient je ve velmi vážném až kritickém stavu, další dva jsou ve stabilizovaném stavu. Nejvíce případů je v Praze, nejmíň v Libereckém kraji.

Laboratoře už provedly dohromady 6600 testů. Necelá polovina lidí se nakazila v zahraničí, stejná část v ČR, u dvou procent není místo nákazy uvedeno. Mezi nakaženými výrazně převažují muži.

Tři uzdravení pacienti, kteří se léčili v ústecké nemocnici, jsou z Děčína. Lidé, kteří lyžovali v severní Itálii, byli mezi prvními nakaženými novým typem koronaviru. Onemocnění se v ČR poprvé prokázalo 1. března.

