Ilustrační FOTO - Pixabay

Kdo může, tak šije!

Mnohé textilní továrny, malé firmy, ba i módní salony se začaly věnovat šití roušek, které se mnoha lidem z rizikových skupin nebo přicházejícím denně do úzkého kontaktu s veřejností nedostávají.

Bez zakrytých úst a nosu není možné využívat MHD v Praze a Brně. Nově platí stejné opatření v Kladně či Příbrami. Krizový štáb hlavního města doporučil také obchodníkům, aby nevpouštěli do obchodů lidi bez ochranných roušek. Respirátorů a roušek je v ČR však nedostatek, a to už od ledna. Do výroby roušek se tak zapojily třeba společnosti ZdePe a Mija v Mnichově Hradišti. Roušky začaly šít místo pracovních kalhot. Třicet švadlen vyrobí denně asi 1000 roušek, město je rozdává lékařům, ošetřovatelkám, lékárníkům, hasičům nebo prodavačkám. Zájem o roušky má celý mladoboleslavský region, radnice je proto rozdává i dalším městům, řekl ČTK starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman. »Zastavily nasmlouvané zakázky na šití pracovních kalhot a nyní šijí pro město za režijní náklady 1000 kusů roušek denně,« upozornil Lochman. Náklady by mělo uhradit město ze svého rozpočtu. Ozvala se již například ale automobilka Škoda Auto, která chce městu věnovat finanční podporu. »Švadleny, živnostníci a dobrovolníci jsou s lékaři hrdiny dnešních dní. Děkuji vám, jsem na vás hrdý,« vzkázal jim Lochman.

V Kladně zase pro nemocnici šijí roušky dobrovolnice z místní prodejny Švadlenka a pro potřebné organizuje výrobu roušek také hnutí Kladeňáci, pomáhá i s distribucí materiálu.

Se šitím roušek v pondělí začal i módní dům Pietro Filipi. »Nemáme vlastní výrobu, ale pouze vzorkovnu, kapacita je tak velmi omezená. Lidé, kteří pro nás dělají vzorky, nyní místo své standardní práce šijí bavlněno-lněné roušky, kterých bychom dnes měli mít prvních 100. Dále se spojujeme s našimi výrobami po České a Slovenské republice a zjišťujeme jejich kapacity, které bychom chtěli maximálně využít, abychom zásobili místa, kde je to nejvíce potřeba,« uvedl majitel značek Pietro Filipi a Kara Michal Mička.

Roušky pro zaměstnance on-line supermarketu Rohlik.cz šije zase značka Le Premier. »Máme vlastní dílnu na šití košil na míru, kterou kvůli nastalé situaci plně nevyužíváme. Máme zbytky látek, a tak nebylo nad čím přemýšlet,« řekl ředitel značky Jakub Lohniský.

Pro dům seniorů v Praze-Malešicích ušila značka Poner 1000 roušek. Zakladatelé firmy, sourozenci Ponerovi, nabídli i ostatním lidem, aby se zapojili. »Dovezeme vám látku, šijte s námi,« napsali na sociálních sítích.

Nedostatkové roušky šijí lidé také ve stotisícovém Hradci Králové. »Během jediného dne se nám přihlásily desítky dobrovolníků a podařilo se nám domluvit spolupráci s magistrátem. V první vlně chceme vyrobit 2000 roušek a dále pokračovat,« uvedl koordinátor iniciativy Hradec šije roušky Pavel Vrbický. Podle něj v Trutnově jen za víkend lidé ušili 700 roušek. »V první řadě chceme roušky distribuovat mezi prodavače a pokladní, kteří se denně bez roušek setkávají s ohromným množstvím lidí. Dále bychom chtěli roušky dostat i k lidem pracujícím s důchodci nebo k učitelkám v mateřských školkách,« uvedl Vrbický.

Firma Respilon z Brna vyvinula ve spolupráci se zahraničními partnery masky s nanovláknem a oxidem mědi, které jsou schopné zachytit veškeré viry a zahubit je. Novinářům to řekla spolumajitelka firmy Jana Zimová. Podle ní ústenky i respirátory vydrží delší dobu, a to 24 hodin, lidé je proto mohou použít opakovaně. V ČR by měly být k dostání nejpozději v polovině dubna.

(ste)