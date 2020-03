Koronavirus není One Man Show

V poslední době slyšíme různá sdělení, někdo by však měl říct, tohle není PR kampaň. Lidé rozumí jasným pokynům, nemusí se překládat do údajné srozumitelné řeči. Ministr zdravotnictví měl vědět dřív, než otevřel ústa, jaké jsou zásoby roušek, a ne nás ujišťovat o dostatku. Jak k tomu přijdou lékaři, zdravotní sestry, prodavačky, policisté, hasiči, záchranáři, řidiči veřejné dopravy i občané, kterým se jednoznačně i jeho ústy doporučují. Je sice hezké radit prostřednictvím věhlasných umělců, ale problém to neřeší. Lidé si pomáhají navzájem a jiní honí body k podzimním volbám. Politika a hlavně politikaření teď není na pořadu dne. Ti, kteří dnes nesou přímou odpovědnost, musí mít i vlastní sebereflexi. Stát bez uzardění na obrazovce televizí a sdělovat nepodložené informace nás nejen neuklidní, ale hlavně nepomůže. Člověk si řekne, že být na místě ministra zdravotnictví, tak se alespoň omluví, jenže to bychom chtěli moc.

Nemocnice mají zoufalý nedostatek roušek. Co bude dál? Zavřou? Nejen koronavirus, ale i jiné nemoci potřebují akutní péči.

Židli si nosí minstr zdravotnictví patrně i domů, aby o ni nepřišel. Problém je v tom, že v první moment mu všichni uvěřili, dnešní procitnutí do reality je o to horší. Sociální služby dostaly respirátory nejnižší třídy a právě senioři patří k nejohroženější skupině. Některé domovy seniorů požádaly personál, aby přespával v domovech. Chtějí tak eliminovat možnost nákazy.

Stav v celé zemi je vážný, tak se tedy vždy zamysleme nad tím, než otevřeme ústa a vypustíme informaci, která je zavádějící. Plané sliby nic neřeší, ba právě naopak. Buďme rádi, že krizový štáb vede profesor Prymula, a ne ministr zdravotnictví. To bychom asi příliš v této situaci neobstáli. Adam Vojtěch totiž podcenil základní pravidlo, sdělovat ověřené informace.

Děkuji všem, kteří se snaží v mezích svých sil pomoci. Jestliže chceme dodržování pravidel od občanů, musí je tím více dodržovat představitelé státu. Mají být přece vzorem. Adam Vojtěch vzorem být pro nás rozhodně nemůže.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM