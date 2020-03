Máme epidemii, se kterou není zatím žádná zkušenost

Ten vstup do jara se nám, vážení a milí, letos nepovedl. Máme tu epidemii, kterou jsme nikdo od konce druhé světové války nezažil. Ochromila život nejen našeho kraje. Jak vznikla, ukáže jednou historie, ale my dnes musíme dělat vše pro to, abychom ji dokázali zvládnout. Čína to za cenu velkých obětí zvládla, zvládá to i Korea, ale Evropa byla naprosto nepřipravena. Opatření v Itálii přišla pozdě, stejně tak ve Španělsku a Německu.

V našem kraji jsme již na Bezpečnostní radě kraje 28. února doporučili řadu opatření v zákazu návštěv v nemocnicích, domech seniorů, ústavech sociální péče, vyzvali jsme školy, aby nejezdily do Itálie, našli jsme výrobce respirátorů. Na Krizovém štábu 4. března jsme schválili nákup 10 tisíc respirátorů a slíbili jsme dodání i praktickým lékařům. Bohužel následně vláda nákup zakázala s tím, že bude vše řešit centrálně. Na jednání hejtmanů 8. března s vedením Bezpečností rady státu byl vznesen požadavek kolegou Běhounkem, úřadujícím 1. místopředsedou Asociace krajů, na vyhlášení stavu nouze. Premiér Andrej Babiš to odmítl. Opatření vlády potom přišla pozdě, ale hlavně že přišla. První ochranné pomůcky jsme od státu dostali až 14. března, pouze 3480 respirátorů jsme dostali s určením pro Masarykovu nemocnici a Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS).

V prvním týdnu epidemie byla opatření vlády chaotická a tiskové konference připomínaly předvolební akce. Při zavírání mateřských školek jsme vyzvali velká města, aby nechala alespoň jednu otevřenou pro děti zdravotníků, policistů, hasičů a záchranářů. Pokud by se nám nepodařilo zajistit chod nemocnic, ZZS, hasičů a policistů, byla by ostatní opatření zbytečná. V neděli jsme dostali 6000 roušek pro sociální služby. Snažíme se nyní zajistit ochranné pomůcky i sami, rada kraje v pondělí schválila nákup 100 tisíc roušek za 19 236 tisíc korun. Podařilo se nám koupit 300 kusů respirátorů a dalších 300 kusů bude koncem týdne. Ty rozdělíme mezi strážníky městských policií ve městech nad 15 tisíc obyvatel. Také jsem vydal nařízení, že od úterý se v autobusech Dopravní společnosti Ústeckého kraje a našich smluvních partnerů nebude nastupovat předními dveřmi, aby řidiči nebyli přímo v kontaktu s cestujícími. Zajišťujeme rovněž dezinfekční prostředky. Asociace krajů shromažďuje požadavky jednotlivých krajů a předává je na ministerstvo.

Musím poděkovat zdravotnickým pracovníkům, hlavně na infekčním oddělení Masarykovy nemocnice a Zdravotnické záchranné služby. Pracují na hranici svých možností. Ale poděkování patří všem v této složité době, kdo zajišťuje naše zásobování, hromadnou dopravu, policistům a hasičům, kdo je prostě v kontaktu s lidmi, a přesto plní své pracovní povinnosti.

Odpoledne v pondělí 16. března jsme měli v kraji 18 případů nakažení koronavirem, z toho je 16 z jednoho místa, kteří byli společně na lyžích v Itálii. I to zatím ukazuje, že naše rychlá a včasná opatření měla smysl. A jedna dobrá zpráva na konec. Máme v kraji první tři vyléčené.

Oldřich BUBENÍČEK, hejtman Ústeckého kraje (KSČM)