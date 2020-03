Koronavirus a ekonomika

S nákazou koronavirem přijdou dopady na ekonomiku, které bude nezbytné mírnit. Hodně bude záležet na rozsahu krize. Vládní i finanční instituce si nyní provádějí simulace možného vývoje podle toho, jak velká část ekonomiky a jak dlouho bude zasažena. Kdy bude nákaza eskalovat a kdy začne odeznívat. Opatření proti nákaze omezí obecně pohyb osob a zboží, ochromí na čas dopravu. Sníží se zahraniční poptávka v nejvíc postižených zemích, ale může být ohrožen i dovoz důležitých komponentů.

Světové organizace jako OECD již odhadují snížení globálního ekonomického růstu. Čína koriguje kvůli COVID-19 původní odhad růstu HDP z původních 6 % na 4 %. První letošní kvartál půjde čínská ekonomika dokonce do mínusu. První reakcí na tyto problémy byl propad na akciových trzích, světové trhy panikaří. Na zhoršenou situaci reagují i centrální banky, americký Fed, britská centrální banka a další snižují úrokové sazby. Změkčování české koruny nad 27 Kč/euro podpoří export (to je výhoda vlastní měny), mimořádné zasedání Rady ČNB také kvůli útlumu ekonomiky snížilo úrokovou sazbu o půl procentního bodu.

Před zveřejněním dubnové prognózy české ekonomiky a východisek státního rozpočtu na rok 2021 se otevírá otázka finančního rámce už na letošní rok. V umírněném scénáři bude trvat nouzový stav jen měsíc a dotkne se přímo zhruba desetiny ekonomiky. To by znamenalo snížení výkonu české ekonomiky o další procentní bod, což je už zpomalení růstu pod +1% HDP. Pokud bude nouzový stav trvat déle a dotkne se i velkých korporací (na Slovensku přerušila výrobu do odvolání firma Volkswagen, v ČR uvažuje Škoda Auto i Hyundai o 14denní karanténě od pátku) může ekonomika přejit dokonce do recese.

Bezprostřední problémy má obchod a turistický ruch, pohostinství, hotely. Výpadek tržeb a problém se zaměstnanci pro ně mohou být likvidační. Zde lze také očekávat výpadek cca 15-20 miliard korun na příjmové straně rozpočtu. Spor o úhrady škod, stornovaných objednávek a podobně lze očekávat. Na rozpočet dopadne i odklad splatnosti daní a mimořádná výdajová opatření. S původním plánem na 40 mld. deficitu se můžeme rozloučit. První reakcí ministerstva financí bylo prominutí pokut a sankcí u plnění daňových povinností, posečkání s daní či s povinnostmi vyplývajícími z třetí a čtvrté vlny EET.

Akutním problémem je pracovní absence z důvodu karantény. Je tu návrh kompenzací na výplaty ošetřovného u rodičů pečující o dítě, protože mu zavřeli školu. Stejně tak by měl stát přispívat na mzdu vyplácenou lidem, kteří nebudou moci chodit do práce. Náklady tohoto kroku jsou spočítány na osm mld. korun. Do první ekonomické pomoci lidem a firmám lze zahrnout slib odkladu splátek hypotéčních úvěrů od České bankovní asociace, také nabídku ČMRZB s nabídkou bezúročného úvěru COVID. Města nabízejí odklad splátek nájemného z nebytových prostor atp.

Na zásah proti ekonomickým dopadům nákazy bude možné použít i evropské peníze. Z nouzového fondu může získat ČR až miliardu eur. V celé EU se zvažuje stimul až v objemu jedno procento HDP členských zemí. Uvažují se i záruky za úvěry a dluhopisové programy. Výraznější injekce z českého rozpočtu by předpokládala přestat se bát veřejných investic za cenu určitého zvýšení veřejného dluhu. Tzv. corona economy by tak přinesla nový pohled na hospodářskou politiku země.

Jiří DOLEJŠ, poslanec (KSČM)