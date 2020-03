Roušky na trhu

Máte ji? A kolik jich máte? A za kolik?

Kdo má dnes roušku, je král, protože momentálně neexistuje nedostatkovější zboží. Podle toho to také na trhu vypadá.

Porodnice v Podolí si již minulý týden stěžovala na absurdnost a hyenismus obchodníků, kteří si za roušky pro nemocné těhulky účtovali 20 korun místo padesáti haléřů za kus. A to byl začátek. Dnes se samozřejmě ceny pohybují ještě výš.

Je to ale hyenismus? Nebo je to »jen« neviditelná ruka trhu, jak bylo nemocnici vysvětleno? Samozřejmě je potřeba při stanovení ceny určit náklady, které s poptávkou nezadržitelně stoupají. Roušky se musejí z něčeho vyrobit, musí je někdo ve větší míře vyrobit a na závěr je někdo musí zabalit a dovézt. A někdo to celé musí »ošéfovat«. Z toho všeho se pak samozřejmě stanovuje cena, která musí logicky stoupnout.

Jestli ale z padesáti haléřů na dvacet korun a výš, toť otázka. Vzhledem k objemu objednávek a dodávek by tolik stoupat nemusela. Ale právě ta neviditelná ruka trhu, která má v kapitalismu první i poslední slovo, si to může dovolit. Samozřejmě by stát mohl zasáhnout, vyjednat ceny lepší, případně roušky dotovat, protože by věděl, že peníze vydělá jinde. Ale ne tak stát demokratický, který nevydělává, ale spíše dlouhodobě prodělává. A ani příliš efektivně nevyjednává, když se s nákupem roušek nejprve spolehl na soukromou firmu, která prý komusi v Číně roušky zaplatila a ony, světe, div se, nepřišly! Tak snad státnicky na druhý pokus…

A podle toho to momentálně u nás vypadá. Trh se prakticky stopnul, roušky jsou jen pro nemocnice a záchranné složky a běžný lid shání, kde se dá. A tady se otevírají cesty pro skutečné hyeny. Vlci v rouše beránčím, kteří zavětřili příležitost, roušky skoupili v zárodku a teď je prodávají zoufalým lidem za tisíce korun. Nevěříte? Jistá paní prodávala respirátor za pět tisíc! Prý tak vydělávala na jídlo pro své kočky.

Za války se takoví lidé, kteří hanebně těžili ze zoufalství situace, stavěli ke zdi. Dnes bych paní přála spíše pět let natvrdo než svobodu podnikání…

Mimochodem, kdyby se Čína chovala jako každý druhý Čech, který si stojí jen za svou pravdou a na svém písečku, tak by se po urážkách, které na ni mnohdy z české kotliny létají, na nás vykašlala. Podle mého je to, že i přes mnohé názory státníků posílá roušky, testy i lékaře do nových ohnisek, velká frajeřina.

Osobně jsem nakonec roušku sehnala u Vietnamců za 30 korun. Můžu tak bezpečně do metra. A prosím, ať s rouškou nebo s šátkem, vydržme to všichni ty dva tři týdny. Vypadá to, že je to momentálně jediné řešení…

Helena KOČOVÁ