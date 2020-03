O osudu hokejové MS 2020 ještě nerozhodnuto

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) prozatím odložila rozhodnutí o osudu květnového mistrovství světa ve Švýcarsku. Kvůli pandemii koronaviru ale zrušila po šampionátech nižších divizí také turnaje první divize, které se měly hrát na přelomu dubna a května v Lublani (skupina A) a v Katovicích (skupina B). I zrušení turnaje elitní kategorie se zdá být pouze otázkou času.

Přestože prezident IIHF René Fasel již s předstihem přiznal, že je v současné situaci konání turnaje jen těžko představitelné, jednání federace konečné rozhodnutí nepřineslo. »Pro tuto chvíli nemohla být bohužel přijata žádná zásadní rozhodnutí spojená s mistrovstvím světa,« prohlásil Fasel.

I když nebyl vrchol mezinárodní sezony dosud oficiálně zrušen, je to zřejmě jen otázkou času. »Čekáme na rozhodnutí švýcarských úřadů, ale už je to jisté: mistrovství světa se letos na jaře hrát nebude,« uvedl pro finský deník Iltalehti viceprezident IIHF Kalervo Kummola.

Šampionát elitní skupiny se má odehrát v Curychu a Lausanne od 8. do 24. května, na zápasy bylo prodáno už přes 300 tisíc vstupenek. IIHF zůstává při monitorování situace vývoje pandemie nadále v úzkém kontaktu se švýcarskými úřady a také s pojišťovnou.

»I když proběhla velká telekonference za účasti zástupců všech šestnácti zemí účastníků šampionátu a všech dalších zainteresovaných stran včetně zástupců pojišťovny, není v tuto chvíli možné definitivně rozhodnout. Mistrovství světa je pojištěno a jednání je třeba dokončit. Celá akce ale musí být zrušena na základě 'vyšší moci', ne interním rozhodnutím, protože na základě vyšší moci pak bude možné, aby ho pojišťovna proplatila,« řekl ČTK český zástupce v radě IIHF Petr Bříza.

Jaký je další postup? »Být úzce v kontaktu a čekat na další vývoj. Bohužel čekáme všichni nejen v hokeji. Určitě se bude dál jednat a čekat na rozhodnutí švýcarské vlády, přičemž ta k tomu musí zaujmout stanovisko,« nastínil Bříza.

Ve Švýcarsku v současné době platí zákaz akcí včetně sportu do 30. dubna. Kvůli šířící se nákaze byly zrušeny všechny elitní evropské soutěže s výjimkou Kontinentální ligy, v které ze čtvrtfinále play off odstoupily Jokerit Helsinky a Barys Nur-Sultan. Vedení KHL boje o titul přerušilo do 10. dubna. Pozastaveny jsou i NHL a AHL.

Kromě šampionátu se nerozhodlo ani o Euro Hockey Challenge a závěrečném turnaji Euro Hockey Tour, který se měl konat na přelomu dubna a května v Brně. »Pro Euro Hockey Challenge má (generální sekretář Českého hokeje) Martin Urban jako koordinátor projektu připravit do dvou dnů návrh alternativního řešení, který předloží ke schválení účastnickým zemím. Uvidíme, jak se k němu jednotlivé země postaví,« řekl ČTK tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

(čtk)