French Open bude až po Wimbledonu

Tenisový grandslam Roland Garros byl kvůli pandemii koronaviru přeložen na přelom září a října. Původně měl pařížský turnaj začít 24. května. Pořadatelé Wimbledonu naopak potvrdili, že dál počítají se zahájením turnaje na trávě v londýnském All England Clubu 29. června.

Francouzská tenisová federace dnes oznámila, že hlavní antuková akce roku se bude hrát od 20. září do 4. října. Na první polovinu září je přitom naplánováno US Open, kterým vrcholí sezona na amerických betonech.

Nový termín ale vyvolává rozpaky. Nejen, že by tenisté měli na přípravu na jiný povrch jen týden, turnaj by v kalendáři kolidoval s několika dalšími podniky ATP a WTA. Ve stejné době se má hrát i exhibiční Laver Cup v Bostonu.

»Tohle je šílenství. Zásadní oznámení Roland Garros o změně data na týden po US Open. Žádná komunikace s hráči nebo ATP. Máme v tomto sportu nulový hlas. Je načase se spojit,« zlobil se ve tweetu kanadský tenista Vasek Pospisil.

Podle předsedy francouzské federace Bernarda Giudicelliho se ale jednání odehrálo. »Měli jsme výměnu názorů s ATP, WTA, ITF a informovali jsme i pořadatele ostatních grandslamů,« prohlásil s tím, že zrušení turnaje bylo pro pořadatele nemyslitelné.

French Open, které se koná od roku 1891, se nehrálo pouze kvůli světovým válkám v letech 1915-19 a 1940-45. »V současnosti nedokáže nikdo předpovědět, jaká bude zdravotní situaci 18. května (začátek kvalifikace) a nynější omezení znemožňují připravit se na turnaj a uspořádat ho v plánovaném termínu,« uvedla francouzská federace v prohlášení.

Po letošním ročníku měly na základě postavení tenistů a tenistek v žebříčcích ATP a WTA vzejít nominace na olympijské hry v Tokiu.

Na obou profesionálních okruzích se nebude hrát minimálně do začátku května. Kvůli koronaviru už byly zrušeny velké turnaje v Indian Wells a Miami či ženský Prague Open.

Nyní se situace dotkla i jednoho z grandslamů. Francie omezila kvůli šíření nového typu koronaviru pohyb obyvatel na veřejnosti a na 30 dní uzavřela vnější hranice schengenského prostoru. V zemi je více než 6600 potvrzených případů nákazy koronavirem a 148 mrtvých podle pondělní bilance.

Nejbližším grandslamem v kalendáři je tedy nyní Wimbledon, který má začít 29. června. V All England Clubu zatím počítají jen s uzavřením muzea. »Ačkoliv pokračujeme v plánování turnaje, situace se neustále vyvíjí a my budeme jednat zodpovědně, v nejlepším zájmu široké veřejnosti,« uvedl výkonný ředitel All England Clubu Richard Lewis v prohlášení.

(red)