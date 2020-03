Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda chválila zákaz vycházení bez ochrany nosu a úst

Vláda schválila zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který má platit od půlnoci. Informaci Deníku N upřesnila mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) původně tvrdil, že povinnost nosit roušky začne platit ve chvíli, kdy budou rozdány pomůcky z velkokapacitního ukrajinského letadla, jež by v neděli mělo do Česka přepravit mimo jiné 30 milionů roušek. ČTK živě odvysílá tiskovou konferenci po zasedání vlády, kabinet jedná od 9:00.

"Vláda schválila, že si lidé mimo bydliště mají používat ochranné prostředky dýchacích cest, tj. nosit roušky, ústenky, ale i šátky nebo šály," napsal ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Česko chce z Číny v příštích dnech po rychlotestech dopravit i další zdravotnický materiál, přepravit by jej měla soukromá letadla. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v úterý podepsal příslušnou smlouvu se společnostmi Smartwings a Czech Airlines. Hamáček novinářům v noci řekl, že by již měla být vyřízena veškerá potřebná povolení a letadla by mohla vzlétnout.

V Česku je 464 potvrzených případů koronaviru, testů přibylo

Česko má 464 potvrzených případů nákazy koronavirem. V úterý přibylo 81 nakažených. Vyléčeni zůstávají tři lidé. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Testů bylo dosud provedeno přes 7600. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na twitteru uvedl, že do testování je zapojeno 36 laboratoří a testuje se víc lidí. V úterý bylo podle dat vyšetřeno 1362 lidí, což je o 128 více než v pondělí.

V úterý k 18:00 bylo potvrzených případů nákazy 434, do půlnoci z úterý na středu jich tedy přibylo 30. Nejvíce nakažených je stále v Praze (167), následuje Středočeský a Olomoucký kraj. Nejméně případů je v Libereckém kraji, kde testy dosud prokázaly nákazu u čtyř lidí.

Místem nákazy je pro 48 procent infikovaných zahraničí, zejména Itálie. Nákazu si ale lidé "přivezli" i z Rakouska, Německa, USA, Belgie, Irska, Španělska, Británie, Egypta, Francie, Izraele, Švýcarska a Maďarska. Dalších 51 procent infikovaných se nakazilo v Česku.

Z hlediska věku je největší počet případů u lidí od 25 do 34 let (87), nejméně u dětí do 14 let a mladých do 24 let (shodně po 31 případech). Mužů se nakazilo více než žen.

Do Česka z Číny dorazilo 150.000 rychlotestů na nový typ koronaviru. Podle Vojtěcha by se tak měl zvýšit počet otestovaných lidí. Rychlotesty jsou určeny pro rychlé zjištění, zda lidé s podezřením na nákazu koronavirem jsou skutečně infikováni. Výsledky mají být k dispozici za 20 až 25 minut, zatímco dosud používané testování výsledky přináší až asi po šesti hodinách. Testy se rozvážejí do distribučních míst. Určeny budou mimo jiné pro obyvatele míst, která byla kvůli nákaze koronavirem uzavřena. Další budou pro testování policistů, vojáků či hasičů nebo pro velké nemocnice.

(čtk)