Ilustrační FOTO - Pixabay

Privatizace, liberalizace a šíření nákazy

Srovnáme-li postup České republiky v boji s koronavirem s přístupem Evropské komise, která nejen že proti šířící se epidemii nehnula prstem, ale ještě v pátek 13. března měla její předsedkyně drzost kritizovat individuální opatření řady členských států (co si to prý dovolují nečekat na pokyny z Bruselu…), tak jistě dobře. Laťka Evropské unie ale žádnou laťkou není. Mám za to, že těch rezerv má ČR dost.

Nebezpečí nehrozí? Zejména starší občané jistě vzpomínají, jak nás před třiceti lety ujišťoval tehdy nový prezident Václav Havel, že nám po odchodu komunistů od moci již žádné nebezpečí nehrozí. Byla rozbita čtyřicet let kvalitně budovaná civilní obrana. Dostali jsme se tak do tristní situace, že když v červenci 1997 přišly velké povodně, kromě menšího počtu osvícených starostů státní správa těžce selhala, část občanů nebyla ani varována, někteří občané ani nevěděli, že se před povodní utíká do kopce a na padesát se jich utopilo, o přímých ekonomických škodách ve výši asi 63 miliard korun nemluvě. Pokud jde o vážné podceňování rizik mnoha občany, neutěšená situace trvá. O tom se můžeme dočíst nejen v černé kronice.

Podobně se bouralo dobře fungující zdravotnictví, údajně v zájmu svobody podnikání a úspor nákladů. O zdraví se prý mají starat především sami občané. Že by něco zlého mohlo přijít? To je prý jen strašení starých struktur! Jak by se dnes hodila četná zdravotnická zařízení, která čeští reformátoři pod praporem úspor nákladů na zdravotní péči zrušili. Prý už nejsou potřeba, okresní a státní nemocnice to prý zvládnou. Nejde ale jen o rušení zdravotnických zařízení. Riskantní je i privatizace nejprve ordinací a později i řady nemocnic, protože ordinace a soukromé nemocnice nemá stát ani kraj či město pod kontrolou, takže pak můžeme být konfrontováni s nemilými překvapeními.

Stát, resp. státní správa je prý na koronavirus připravena. Nevím. Současné nářky zdravotníků a pracovníků sociální péče, že nejsou ochranné roušky, o připravenosti nesvědčí. Dodávky roušek jsou prý vysoké. Vysoká je ale i jejich spotřeba, o závadách v distribuci a skupování roušek některými občany nemluvě. Ochranu potřebují především zdravotníci, kteří přicházejí do styku s nemocnými. Podobně pracovníci sociální péče.

Svoboda bez odpovědnosti…

Hořké plody neodpovědnosti sklízíme často. Že si celá řada našich občanů neodpustila lyžovačku a další rekreaci v koronavirem tou dobou již zamořené severní Itálii a přinesla ho k nám, je smutnou realitou. Proto dnes čelíme epidemii, jakou nepamatujeme. Pro media je dobrá zpráva prý žádná zpráva, obvykle publikují jen špatné, nejednou pořádně nefouklé. Pacientů psychiatrických léčeben neutěšeně přibývá i bez koronaviru. Natož ve dnech šíříce se epidemie. Chápu, že velká část novinářů o koronaviru mnoho neví. Přesto si myslím, že by pro redaktory měla bez výjimky platit zásada, že když něčemu nerozumím, tak píšu podle toho, nepřeháním a nezvětšuji beztak vážnou paniku. Sebehloupější senzace ale prý příslušné médium prodává.

Současná epidemie koronaviru ukazuje jednu ze stinných stránek současné globalizace. Kdeco se vozí přes půl Evropy a nejednou i přes půl světa (stojí to nemalé kalkulované náklady, ale také ekologické škody), a o to se vir snadněji šíří. Údajně se 80 procent antibiotik pro Evropu vyrábí v Itálii, která je shodou okolností koronavirem zasažena nejvíce. Ještě závažnější je rozsáhlý pohyb občanů, ať už za prací včetně obchodu nebo za rekreací. To se pak nákaza ze země do země šíří! Vzniká také otázka, k čemu je zavírání hranic, když vysoký počet pracovníků, dojíždějící každý den za prací přes státní hranice, má výjimku. Opatření nutné je, ale vzhledem k těmto pracovníkům má nižší účinnost.

Současná epidemie koronaviru ukazuje i na stinnou stránku přílišné liberalizace. Zdá se, že v Itálii pod praporem liberalizace nákazu hrubě podcenili, dlouho mu nechávali více méně volný průběh, až vznikla těžko zvládnutelná epidemie, o rozsáhlém vývozu koronaviru do ostatní Evropy nemluvě. Totiž, svoboda bez odpovědnosti je z principu špatná. Koronavirus se tak dál neutěšeně šíří a s ním i škody na zdraví lidí a ekonomice.

Jan ZEMAN