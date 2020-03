Ilustrační FOTO - Pixabay

Spása z Číny, pomohl Zeman

Vojenský speciál dopravil z Číny do ČR 150 000 rychlotestů na nový typ koronaviru a ihned byly distribuovány do nemocnic a dalších míst. Podle místopředsedy vlády Jana Hamáčka (ČSSD) byla v této věci rozhodující pomoc prezidenta Miloše Zemana a jeho kontaktů v Číně. Od půlnoci platí rovněž zákaz vycházení bez zakrytého nosu a úst v celé zemi, rozhodla vláda.

Úřad vlády také nakoupil deset milionů roušek ve Vietnamu, a pokud nebude problém v dopravě, od pondělí by jich stát mohl každý týden dostat milion. Největší dodávku zahrnující přes 30 milionů roušek, šest milionů respirátorů, 250 000 ochranných obleků a brýlí a další materiál má z Číny dopravit ukrajinský letoun An-124 Ruslan. Podle Hamáčka by se tak mělo stát v neděli. »Bez Miloše Zemana a jeho vztahů s Čínou by to nešlo. A některé věci či operace, které jsme dělali, by bez něho nebyly možné. Nepovedlo by se to, to říkám otevřeně,« řekl serveru iDnes ministr vnitra Hamáček. Zeman večer promluvil poprvé od vypuknutí koronavirové krize k národu v televizním vystoupení (přenos proběhl po naší uzávěrce).

Podle Hamáčka vláda musela pro zajištění rychlotestů zvolit i některé nestandardní postupy. »Zapojila se do toho Česká národní banka a Bank of China, vymysleli jsme to. Ale kdybych toto konstruoval za standardního režimu, minimálně by na mě někdo podal trestní oznámení,« podotkl Hamáček. ČR chce z Číny v příštích dnech po rychlotestech dopravit i další zdravotnický materiál, přepravit by jej měla letadla společností Smartwings a Czech Airlines.

Zakrýt nos a ústa!

Vláda rovněž schválila zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst. Hamáček původně tvrdil, že povinnost nosit roušky začne platit ve chvíli, kdy budou rozdány pomůcky ze zmíněného ukrajinského letadla. Nakonec se ale kabinet rozhodl jednat ihned. »Musíme bez výjimky chránit sebe a své okolí!« uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Některé kraje už dříve nařídily povinnost nosit roušky nebo jinou ochranu nosu a úst, například Olomoucký.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková rozhodnutí vlády uvítala. »Mimořádná zdravotní situace zcela jistě vyžaduje mimořádná nouzová opatření. Lidé se oprávněně obávají o své zdraví a ti starší a jinak nemocní i o své životy. Striktní dodržování nařízení vlády, doporučených hygienických pravidel a nošení aspoň improvizovaných roušek musí být samozřejmostí,« řekla Haló novinám Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Na rouškách se bohužel někde chtějí přiživit spekulanti. Tvrdě proti nim zasáhl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). Nechal zabavit statisíce roušek a dalších ochranných pomůcek, které byly objeveny v průmyslové zóně v Lovosicích na Litoměřicku. Jedná se o 680 000 roušek a 28 000 respirátorů. »Bylo zjištěno, že v Lovosicích ve skladech jsou ochranné pomůcky, u nichž bylo podezření, že by mohly být vyvezeny z České republiky,« uvedl hejtman. Firma, u níž se ochranné pomůcky objevily, za ně nicméně dostane náhradu v cenách obvyklých. »Domluvili jsme se, že část (ochranných pomůcek) dostanou policisté a hasiči,« uvedl Bubeníček.

O vydání konfiskačního nařízení požádal hejtmana ministr vnitra Hamáček. »Hejtman Ústeckého kraje ve spolupráci s policií podle krizového zákona zajistil téměř 700 tisíc roušek od firmy, která je měla dodat zdravotníkům, ale na poslední chvíli se snažila navyšovat cenu,« potvrdil na Twitteru ministr vnitra.

Vláda sáhla i k dalšímu preventivnímu opatření. V maloobchodních prodejnách, v drogeriích a lékárnách budou ode dneška mezi 10.00 a 12.00 smět nakupovat pouze lidé starší 65 let. Opatření má chránit před šířením nového typu koronaviru starší občany, pro které nákaza znamená největší riziko. Vláda již v pondělí doporučila seniorům nad 70 let, aby po dobu současného nouzového stavu nevycházeli z domovů. Zakázala také obyvatelům domovů pro seniory, postižené či pacienty s demencemi opouštět areál těchto zařízení. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) dodal, že vláda doporučila všem provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat nákupní košíky po každém použití. »Stejně tak kliky, madla, dveře, a to alespoň jednou za hodinu,« uvedl. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly je také ode dneška lázeňským zařízením zakázáno přijímat do péče nové klienty. Stávající hosté svoji léčbu dokončí.

Babiš věří, že občané i tato nařízení přijmou, zatím podle něj vykazují ve většině značnou disciplínu. »Chtěl bych poděkovat všem občanům, že dodržují nařízení vlády,« řekl Babiš. Marková ho doplnila. »Velké poděkování si zaslouží všichni lékaři a sestry, na které je vyvíjen obrovský tlak. Stále chybějí ochranné prostředky nejen pro občany, ale bohužel také pro zdravotníky. Naštěstí už snad začaly fungovat dodávky z tolik odsuzované Číny. O to více musí bezchybně fungovat ti, kteří jsou odpovědní za zvládnutí této krizové situace,« uvedla Marková.

Vyplul však na povrch i jeden z konfliktů. Premiér Babiš uvedl, že požaduje okamžité odvolání ředitele pražské Nemocnice Na Bulovce Jana Kvačka. Reagoval tak na odpolední zprávu serveru Novinky.cz o mailu zaměstnancům, v němž ředitel píše, že je nesmyslné, aby sestry nosily roušky, jelikož je to stejně neochrání. Kvaček doporučení hájil s tím, že je to v souladu s přístupem Světové zdravotnické organizace. »Bulovka zešílela. Je to skandál,« řekl Babiš. Ministr zdravotnictví Vojtěch, který jediný může o odvolání ředitele rozhodnout, však premiérovi vyhovět nehodlá. »Chápu, že je pan premiér rozezlen. Přední lékaři nemocnice, se kterými jsem teď hovořil, však za panem ředitelem jednoznačně stojí, a podle nich práce, kterou pan ředitel pro nemocnici za svého působení odvedl, zcela zastiňuje ten dnešní nešťastný e-mail,« uvedl Vojtěch.

Marková v této věci stojí jednoznačně za premiérem. »Ředitel Bulovky a následně svojí reakcí i ministr zdravotnictví selhali v tom nejdůležitějším - v nezbytnosti ochránit nejvíce ohrožené zdravotnické pracovníky v nemocnici. To je absolutně nepřijatelné a předseda vlády Babiš by měl okamžitě rázně jednat,« řekla našemu listu Marková. Kvaček se odpoledne omluvil za nevhodné zveřejnění interní komunikace v nemocnici a Babiš reagoval tím, že na odvolání Kvačka již netrvá.

Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha je nyní do testování na nemoc COVID-19 zapojeno 36 laboratoří a testuje se víc lidí. V úterý bylo podle dat vyšetřeno 1362 lidí, což je o 128 více než v pondělí.

Vláda také schválila, že do vyhledávání kontaktů lidí nakažených koronavirem se zapojí firmy z oblastí internetových služeb, komunikace či správy dat. Firmy ve spolupráci s hygieniky spustili speciální call centrum pro obvolávání nakažených a lidí, kteří s nimi byli v kontaktu. Cílem projektu je podle jeho účastníků lepší zacílení karantény. Zaměstnanci firem za hranicemi, takzvaní pendleři, budou při návratu z práce do ČR nově procházet kontrolou příznaků onemocnění.

Pandemie koronaviru dopadá na chod firem a úřadů. Automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) kvůli aktuálnímu vývoji přerušila večer výrobu ve své kolínské továrně, místo původně avizovaného 25. března. Večer se zastavily také výrobní linky v mladoboleslavské Škodě Auto. Nejméně na dva týdny zastavil výrobu i pivovar Litovel, zaměstnávající dvě stovky lidí. Litovel na Olomoucku od pondělka spadá do oblasti uzavřené hygieniky kvůli vyššímu výskytu koronaviru.

Vláda by podle premiéra mohla poskytnout na podporu podnikatelů a firem postižených šířením koronaviru až jeden bilion korun. Na přímou pomoc by podle něj mělo směřovat zhruba 100 miliard korun a na záruky 900 miliard korun. »U přímých podpor uvažujeme o kompenzaci náhrad mezd, odpuštění odvodů, finančních injekcí, kurzarbeitu. Vše rozpracováváme. Nebude to hned, ale jsou to ty směry, kterými chceme jít,« uvedl ministr Havlíček. Záruky jsou pak podle něj ve světě velmi častým podpůrným efektem v době krize. Funguje to například tak, že vláda se zaručí za úvěry podniků u komerčních bank. Ty pak mají jistotu, že v případě problémů dostanou peníze zpět.

Havlíček zároveň oznámil, že úřad pošle Českomoravské záruční a rozvojové bance (ČMZRB) dalších deset miliard korun na podporu firem postižených situací kolem koronaviru v rámci programu COVID. Peníze ministerstvo vezme z operačních programů EU. V současnosti ČMZRB eviduje žádosti za více než pět miliard Kč.

Ke změnám kvůli koronaviru musela přistoupit také společnost Scio, která organizuje Národní srovnávací zkoušky. Původně byly plánované na začátek dubna, nově by se měly konat na začátku května, podobně se odloží i další dva termíny. O termínech maturit a přijímacích zkoušek na střední školy by se podle ministerstva školství mělo rozhodnout zřejmě příští týden.

Vedle toho ministerstvo zahraničí řeší přepravu Čechů ze zámoří. Podle mluvčí Zuzany Štíchové zaznamenala diplomacie zhruba 300 žádostí o pomoc od Čechů v Jižní Americe. Na 250 lidí se ozvalo z Kanárských ostrovů, zhruba 200 z Maroka a stovka ze Spojených států. Ministerstvo ví také o případech na Filipínách nebo ve Vietnamu. Diplomacie jedná o spolupráci v EU při vysílání letadel pro občany evropských zemí, vedle toho zajišťuje i autobusovou přepravu Čechů z dalších evropských zemí.

Armáda pak v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu zastavila do odvolání výcvik aktivní zálohy, který se měl konat v březnu a dubnu. O tom, že by záložníci posílili policii na hranicích, armáda zatím ale neuvažuje. V případě povolání by převzali jiné úkoly, uvedla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

(ste)