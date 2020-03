Ilustrační FOTO - Pixabay

Státní rozpočet 2020 už neplatí

Ministerstvo financí by mělo urychleně zahájit práce na novele zákona o státním rozpočtu na letošní rok, předložit ekonomický balíček na zmírnění důsledků šíření koronaviru a předložit novelu zákona, která by odložila start třetí a čtvrté vlny EET. Vyplývá to z usnesení rozpočtového výboru Sněmovny.

Náměstek ministryně financí Stanislav Kouba na jednání uvedl, že kvůli dopadům šíření koronaviru bude zasažen státní rozpočet hlavně propadem daňových příjmů. Přesné číslo neuvedl. »Počítáme s tím, že budou určitě zasaženy daňové příjmy, i když prvotní výkyv byl pozitivní, způsobený mimořádnými nákupy obyvatel. Ale jak přicházejí informace o omezení provozů, tak z toho logicky vyplývá, že daňové příjmy nebudou tak vysoké, jak mají být. Ty odhady stanovit je velmi obtížné s ohledem na vývoj situace,« uvedl.

Propad lze podle něj čekat i u významného zdroje příjmů rozpočtu, kterými jsou odvody na sociální a zdravotní pojištění. Osvobození od jejich placení by podle něj bylo z hlediska rozpočtu problematické. »Kompletní osvobození odvodů je z hlediska rozpočtu na půl roku v řádu stamiliard, protože je to značná část příjmu rozpočtu,« řekl. Ministerstvo financí již nyní podle Kouby provádí řízené přesuny v rámci jednotlivých kapitol na výdaje související s ochranou zdraví. Zrušena tak bude účtenkovka k EET a »některé měkké dotační tituly«. Zároveň MF využije rozpočtovou rezervu zhruba 4,9 mld. Kč a rezervu na řešení krizových situaci s rozpočtem 140 mil. Kč.

»Základní čísla schváleného rozpočtu na letošek přestávají platit. Určitě nebudeme schopni dodržet deficit 40 mld. Kč, zasaženy útlumem ekonomiky budou příjmy a budeme muset připravit i neplánované výdaje na řešení současné situace. Můžeme hovořit o nějakém fiskálním stimulu, který by pomohl zasaženou ekonomiku udržet v chodu, a pomoci firmám i lidem. Bude to předmětem nějakého balíčku, který může mít opatření na straně příjmů, ale zejména výdajů. Bude to nepochybně výsostné politikum,« uvedl pro náš list člen rozpočtového výboru Sněmovny, stínový ministr financí za KSČM Jiří Dolejš. Při všech možných škrtech a úsporných opatřeních bude podle něj deficit eráru minimálně dvojnásobný - 80 až 100 mld. Kč. Podle délky krize a jejího zvládnutí. Upozornil i na zásah vnějších vlivů.

»Ze závazných ukazatelů rozpočtu platí už jen vztahy na místní samosprávy. Příjmy neplatí, výdaje neplatí, saldo neplatí. Něco, co se zdálo jako důležité, jako např. sleva na jízdném, je nyní prioritou směšnou. A to se nedá udělat jinak než novelou zákona o státním rozpočtu. Ta by měla reflektovat novou makroekonomickou prognózu a aktuální výdajové priority,« sdělil na jednání výboru předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Potřebu změny rozpočtu neskrývá před veřejností ani premiér Andrej Babiš (ANO), uvedl, že situace kolem koronaviru bude stát ČR až desítky miliard korun. Opatření způsobená krizí ohledně koronaviru už teď znamenají pro ekonomiku obrovské ztráty a nikdo neví, jak dlouho to bude trvat. Podle odhadů ekonomů může schodek státního rozpočtu letos překonat 100 miliard korun. Naplánovaný deficit 40 mld. Kč je již nyní neudržitelný a není ani podle některých analytiků třeba jej udržet. Spíše je nutné, aby na pomoc ekonomice a firmám přispěchal i stát se svojí rozpočtovou politikou.

Ministerstvo financí počítá se zvýšením schodku eráru na letošek. Novelu zákona o státním rozpočtu představí MF v řádu dnů, informovala o tom Schillerová. Schodek rozpočtu by měl stoupnout o desítky miliard korun. Návrh bude dále počítat s úsporami a přesunutím peněz z fondů EU.

Kontroly EET se pro novou vlnu odloží

Ačkoli vláda nechce posunout start třetí a čtvrté vlny EET, která má začít od května, povinnosti související s novými vlnami EET nebude kontrolovat a sankcionovat do konce července. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) odloží do 1. srpna kontroly elektronické evidence tržeb (EET) těm, jichž se má povinnost začít týkat od května.

»Tři měsíce se nebude nic dít, nebudou žádné kontroly, takže do 1. srpna jako by EET ani neexistovalo,« řekl Babiš v pondělí večer po jednání s předsedy stran a vedením Sněmovny novinářům. Odklad EET již dřív odmítla Schillerová s tím, že ze zákona to není možné. Květnové rozšíření EET se bude týkat mj. řemeslníků, advokátů, účetních, lékařů a taxikářů. Podle MF by se mělo vztahovat zhruba na 300 tisíc podnikatelů.

»O odložení či ještě lépe zrušení EET dlouhodobě usilovala a usiluje pravice v čele s ODS. Zdá se, že v klimatu koronovirové krize se jí odložení může podařit. Oni by to nejraději zrušili. Ale opakuji - jde jen o to poshovět v těžké době. Nejde o zrušení, ale jen o odklad. Možné je to schválit se Sněmovně ve zrychleném řízení,« zdůraznil Jiří Dolejš.

Ministerstvo financí před epidemií uvedlo, že EET by měla letos do veřejných financí přinést 15,2 miliardy korun, z toho 2,4 mld. Kč souvisí s květnovým rozšířením EET na obory, které jí dosud nepodléhaly. Za roky 2017 až 2019 vyčíslilo ministerstvo financí přínos EET zhruba na 33 miliard korun.

