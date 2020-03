Ilustrační FOTO - Pixabay

Unie uzavře hranice

Na uzavření vnějších hranic Evropské unie na 30 dní se v úterý shodli premiéři a prezidenti členských zemí EU. Oznámil to předseda Evropské rady Charles Michel po tři hodiny trvající videokonferenci s lídry EU věnované epidemii koronaviru. Šéfové států a vlád se rovněž dohodli, že jejich země zajistí plynulou přepravu léků a potravin přes vnitřní hranice zemí EU.

Političtí vůdci 27 zemí podpořili návrh komise, podle něhož budou moci po dobu 30 dnů cestovat lidé přes vnější hranice EU jen v nejnutnějších případech. Příslušné kroky by země měly spustit na vnějších hranicích bloku co nejdříve, podotkl Michel. Výjimku budou mít např. lékaři, výzkumní pracovníci či diplomaté. Lídři rovněž souhlasili s doporučeními týkajícími se uzavírání vnitřních hranic, k němuž sáhly některé země včetně ČR. »Musíme zajistit přeshraniční transport léků, potravin a zboží a naši občané musí mít možnost dostat se do svých domovských zemí,« popsal po jednání všeobecně odsouhlasené zásady šéf unijních vrcholných schůzek Michel. Celosvětově je nyní pandemie u čísel 200 000 nakažených, 8000 mrtvých a 84 000 uzdravených lidí.

Politici se také domluvili, že na dálku budou kvůli koronaviru jednat každý týden. Podle Michela se prostřednictvím videopřenosu uskuteční i na příští týden naplánovaný řádný březnový summit EU. Státy EU formálně schválily vytvoření nouzového fondu ve výši 37 miliard eur (asi 990 miliard Kč) na boj proti šíření koronaviru a zmírnění jeho ekonomických dopadů.

(čtk)