Ilustrační FOTO - Pixabay

Jak prosadit vládní nařízení v prodejnách?

S kontrolou lidí u obchodů by měli pomoci strážníci či policisté. Měli by se zaměřovat především na dodržování nařízení zakrytí úst a nosu, řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOČR) Tomáš Prouza.

Policisté to budou podle mluvčího policejního prezidia Davida Schöna dělat v rámci své služby. Například věk lidí v prodejnách však kontrolovat nebudou. Vláda doporučila, aby byl lidem nad 65 let na nákupy vyhrazen čas mezi 10.00 a 12.00. Zároveň od půlnoci začne platit nařízení zahalení úst a nosu všude mimo domov.

SOČR pro řetězce připravuje soubor informací, jak postupovat s ohledem na vládní opatření.

Doba vyhrazená na nákupy seniorů, kteří patří do rizikové skupiny, je podle Prouzy dobrý nápad, který pomůže omezit riziko nákazy novým typem koronaviru. Senioři však podle něj mají nejhorší přístup k nošení roušek. »Možná by pomohlo, kdyby lidé, kteří roušky šijí, je před obchody seniorům nabízeli a k jejich nošení je tak přesvědčili,« řekl.

U vstupů do prodejen budou podle Prouzy cedule s informací, že od 10.00 do 12.00 mají přednostně nakupovat lidé nad 65 let. Usnesení vlády podle něj dává pracovníkům ochranky pravomoc kontrolovat občanské průkazy. »V malých obchodech, kde ochranku nemají, musíme doufat, že lidé budou pravidla dodržovat,« doplnil. Především by měla fungovat vizuální kontrola, jen v některých případech by se mělo přikročit k ověření věku v občanském průkazu.

Policisté plní ve službě podle Schöna veškeré úkoly spojené s opatřeními. »Opět musím zopakovat, že cílem policistů není působit represivně a kohokoliv trestat, z tohoto důvodu se aktuálně nechystáme kontrolovat věk nakupujících v obchodech. Apelujeme na veřejnost a její ohleduplnost, slušnost a dodržování nově nastavených pravidel, která vedou k ochraně veřejného zdraví,« sdělil policejní mluvčí.

Řetězce čekají na podrobnější návod, jak postupovat. »Podle našich informací v tuto chvíli Ministerstvo vnitra ČR chystá podrobnější pokyny, které bude rozesílat,« uvedla mluvčí Kauflandu Renata Maierl. »Od počátku tohoto mimořádného období reagujeme na konkrétní oficiální kroky vlády České republiky a jsme připraveni jakákoliv opatření realizovat. Jakmile budou přesně specifikována, zajistíme jejich realizaci na našich prodejnách,« řekl mluvčí společnosti Penny Market Tomáš Kubík.

(ng)