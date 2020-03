Buďme k sobě ohleduplní

Každý z nás prožívá složité situace jinak. Velkým nepřítelem je panika.

Zvládání stresových situací je u každého člověka jiné. Dnešní stav v rámci koronaviru nebylo možné předpokládat. Učíme se ho zvládat za pochodu, je to složité, ale nevyhnutelné. Ve velké míře se projevila lidská soudržnost a snaha pomoci a to svědčí o lidské empatii a touze zůstat i v této těžké situaci především citlivým člověkem. Všem, kteří doma šijí roušky nejen pro sebe a poskytují je i lidem v okolí, patří velké poděkování stejně jako všem, kteří s vypětím sil zajišťují chod naší republiky. Jestli víme o osamělých lidech, seniorech, hendikepovaných, mluvme s nimi pomocí telefonu nebo sociálních sítí. Samota je to nejhorší, co člověk může zažít. Dodržujme v každé situaci hygienické pokyny, jen tak můžeme šíření koronaviru omezit, a to je naše povinnost vůči okolí.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny