K čemu nám je Evropská unie?

Koronavirus se šíří Evropou. Každý stát přijímá svá opatření. Některý je liberální, jiný liberální méně. My, tedy Česká republika, patříme ke státům, které patří k těm, jež preventivně přijala přísnější přístup. Schvaluji to. Pracoval jsem jistou dobu ve zdravotnictví a vím, co znamená nejen prevence, ale i připravenost na možné problémy. Proto nesouhlasím s pokusy znevážit rozhodování vlády a vymýšlení zástupných problémů. Naopak, chválím vládu např. za to, co jiné země neudělaly, že v samém prvopočátku jako pomoc Číně schválila pouze finanční pomoc, a ne poskytnutí našich rezerv v ochranných prostředcích. Ukázalo se, že to bylo velmi prozíravé, i když jsme to v onu chvíli ne zcela pochopili.

V této souvislosti si musím položit otázku: K čemu je nám Evropská unie? Jen k tomu, aby přijímala nesmyslná usnesení typu »vina za zahájení druhá světové války«, nebo nám přejmenovala tuzemský rum a malinovku či dala limity pro výrobu vína, anebo má řešit takové problémy jako je epidemie či pandemie, která ohrožuje Evropu? Už pokud jde o vnikání migrantů z muslimských zemí bez víz a často bez dokladů do Evropy – a neomlouvá pozvání kancléřky Merkelové - ukázalo neschopnost bruselských orgánů. Nyní neumějí přijmout žádné opatření, které by napomohlo alespoň zčásti sjednotit postupy v rozšiřování pandemie. Naopak, prohlášení šéfky Evropské komise von der Leyenové, že by hranice neměly mezi státy Unie být zavřeny, svědčí o absolutní nekompetentnosti bývalé ministryně obrany Spolkové republiky Německo. Od té doby jsme o žádném racionálním, či třeba neracionálním doporučení neslyšeli. Naprostá nepromyšlenost jednotné »evropské vlády« ukazuje, že namísto skutečných řešení vymýšlí zástupné problémy typu »kauza Babiš« a další legislativní paskvily. Nejhorší je, že někteří z našich politiků se stále cítí především Evropany a zájem své vlasti kladou na místo druhé, anebo jej úplně odvrhly. Vadí mně i sobeckost některých divadelních a filmových manažerů, kteří zájem všech, když byla vyhlášena různá opatření české vlády, všelijak torpedují a svoji hloupost zakrývají pseudoteorií o »dodržování lidských práv«, nebo se jim dokonce snaží bránit výkřiky o »porušování demokracie a svobody«.

Základní otázka, kterou jsem si v této souvislosti položil, však stále zní: K čemu nám Evropská unie vlastně je?

Jiří VÁBR