Zkouška koronavirem

Jsme zhýčkaná generace, která neprožila žádné velké otřesy, kdy by jí šlo o holý život. Netvrdím, že jsme neměli žádné problémy. Byl tu listopad 1989 s jeho přechodem od socialismu ke kapitalismu, byly tu i živelné pohromy, které bohudík nezasáhly všechny regiony se stejnou intenzitou ve stejné době. Ale všechny tyto události jsou překonány. Zvykli jsme si, alespoň tedy značná část obyvatel, že můžeme neomezeně cestovat jak za prací, tak i za zábavou. Není, pro některé, problém si na víkend zajet do Londýna, Říma či si zalyžovat do Alp. Navštívit Thajsko, Nepál, Indii či Čínu není v dnešní době také nic neobvyklého. Cítíme se silní, neporazitelní, podceňujeme různá nebezpečí. S lehkomyslností lidé šplhají na nejvyšší vrcholy hor bez řádných zkušeností a připravenosti, pohybují se v přírodě bez znalosti přírodních jevů a místních poměrů. Diví se, když občas nedopadne vše tak, jak si plánovali. Jsou zaskočeni, že realita není tak bezoblačná jako krásné prospekty.

Dnešní krize kolem koronaviru je zkouškou, jak naše společnost dokáže obstát. Dokážeme dost rozumně zareagovat na zprávy, stále dokola opakované, které se šíří z médií? Je to zkouška, jak lze pracovat s náladami obyvatel prostřednictvím šířením strachu z neznámého? Je to metoda, jak zlikvidovat některá hospodářská centra pomocí paniky? Je to nový typ vedení boje o vliv? Nepovedou některá opatření vlád k postupnému prosazení autoritářských režimů? Nepůjdou tyto režimy globálním kapitalistům více na ruku než dosavadní zkorumpované, ale ještě se demokraticky tvářící vlády? Jsme svědky velkého sociálního pokusu?

Otázek, které si klademe, je mnoho. Čas ukáže, jak se bude situace vyvíjet. Obyvatel na Zemi je mnoho a těch pár nejbohatších jich ke svému obohacování ani tolik nepotřebuje. Pomůže jim příroda s jejich regulací? Kapitalismus potřebuje války, potřebuje krize, potřebuje epidemie, aby se vyřešily jejich nahromaděné problémy, aby bohatí mohli ještě více bohatnout a elegantně se zbavili těch ubožáků, kteří jsou k ničemu a nepřinášejí zisk.

Musíme se chovat racionálně, svůj strach nepřehánět, ale ani se nechovat lehkomyslně. Každý má zodpovědnost sám za sebe, ale i k druhým. Stát převzal zodpovědnost v některých směrech našeho života za nás za všechny a my očekáváme, že i jeho představitelé se budou chovat zodpovědně a nebudou myslet jen na svůj osobní či stranický prospěch, ale na prospěch všech lidí žijících v naší krásné vlasti.

Věra ŽIŽKOVÁ, předsedkyně Královéhradeckého KV KSČM