Tenisová přestávka do 7. června

Profesionální tenisová sezona byla přerušena do 7. června. Mužská asociace ATP a ženská WTA dnes ve společném prohlášení oznámily, že kvůli pandemii koronaviru až do prvního červnového týdne ruší všechny turnaje. Zároveň byly na toto období "zmraženy" světové žebříčky.

ATP po rozšíření nákazy původně vyhlásila pauzu do 20. dubna, WTA Tour byla zastavena do 2. května. Po prodloužení odstávky tak odpadne celá jarní antuková sezona, jež měla mít tradičně vrchol na French Open. Představitelé pařížského grandslamu v úterý nečekaně oznámili, že se turnaj místo v plánovaném termínu 24. května až 7. června uskuteční na přelomu září a října.

»Výzva, kterou představuje pandemie COVID-19 pro profesionální tenis, vyžaduje ještě více než kdy jindy větší spolupráci v tenisové komunitě, aby se náš sport posunul dopředu v nejlepším zájmu hráčů, turnajů a fanoušků,« uvedly ATP a WTA ve zjevné narážce na organizátory Roland Garros.

Ti čelí kritice za to, že ohlásili přeložení svého grandslamu bez odpovídající konzultace s ostatními. Nový termín od 20. září do 4. října totiž následuje jen týden po skončení US Open a kryje se mimo jiné s exhibičním Laver Cupem a jinými turnaji ATP a WTA.

»Teď není čas na to jednat každý sám za sebe, ale společně. Všechna rozhodnutí týkající se dopadu koronaviru vyžadují odpovídající konzultaci se všemi zainteresovanými ve světě tenisu. Tento pohled sdílí ATP, WTA, ITF (mezinárodní federace), AELTC (All England Club, organizátor Wimbledonu), Tennis Australia a USTA (americká asociace),« dodaly ATP a WTA v prohlášení.

Po tomto oznámení odpadly společné velké turnaje v Madridu a Římě, ženské turnaje ve Štrasburku a Rabatu a mužské turnaje v Mnichově, Estorilu, Ženevě a Lyonu. Už dříve byly odvolány mimo jiné turnaje Masters v Indian Wells, Miami a v Monte Carlu, antukové Prague Open a v dubnovém termínu se nebude hrát ani finálový turnaj Fed Cupu v Budapešti.

Po skončení aktuálně vyhlášené přestávky startují 8. června turnaje na trávě jako příprava na Wimbledon, jenž má začít 29. června.

(red)