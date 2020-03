Ilustrační FOTO - Haló noviny

Senát ovládla opozice, zdržuje zákony

Senát chce zachovat dosavadní třicetidenní lhůtu pro vracení nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty plátcům. Vláda ji chce naopak prodloužit o 15 dní na 45 dní. Horní komora však příslušnou novelu daňového řádu vrátila s patřičným pozměňovacím návrhem do Sněmovny, která o něm rozhodne.

Předloha také vytváří předpoklady pro vznik online finančního úřadu, portálu MOJE daně. Poplatníkům umožní vyřizovat daňové záležitosti z domova nebo z kanceláře. Poplatníkům, kteří podají daňové přiznání elektronicky, se prodlouží lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o jeden měsíc. Předloha také snižuje veškeré sankce o šest procentních bodů, uvedla ministryně. Nyní vycházejí na 16 procent, nově by měly být deset procent. Současně se zvyšuje částka, od níž vzniká sankční úrok, na 1000 korun.

Mezi nejvíce kritizované části předlohy však i ve Sněmovně patřil návrh na prodloužení lhůty pro vracení odpočtů na DPH plátcům. Nadměrný odpočet je fakticky nárok na vrácení peněz od finančního úřadu. Jde o rozdíl mezi daní z přidané hodnoty toho, co podnikatel prodal, a toho, co podnikatel jako registrovaný plátce DPH nakoupil.

Prodloužení lhůty má logiku

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s návrhem Senátu nesouhlasila. Argumentovala hlavně tím, že prodloužení lhůty umožní lépe zacílit kontrolní procesy. V případě, kdy má finanční správa pochybnosti a zahájí příslušný proces, bude smět nově vracet nespornou část odpočtu a nebude zadržovat odpočet celý. »Těch 15 dnů je prostě nezbytných,« hájila ministryně prodloužení lhůty o 15 dní na 45 dní. »Nedá se to za těch 30 dnů zvládnout,« dodala. Finanční správa podle ní požadovala původně delší čas. Ministryně poukazovala i na to, že jiné evropské země mají lhůty mnohem delší.

Předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) v této souvislosti poukázala na to, že v Senátu se začíná více projevovat to, že většina jeho členů je z pravicových opozičních stran a v podstatě vrací do Sněmovny téměř všechny zákony, zejména ty, které se týkají ekonomických věcí. Pokud jde o daňový řád, Vostrá připomněla, že komunisté podpořili a podporují i nadále prodloužení lhůty na 45 dní. »Z našeho pohledu to má svoji logiku. Pokud má finanční správa zareagovat i na usnesení soudu tím, že vlastně nezpochybnitelnou část vratek musí vrátit bez ohledu na to, jestli dělá daňovou kontrolu, nebo ne, a vzhledem k tomu, že tam probíhá vlastně dvojí kontrola, tak si myslíme, že těch 45 dnů asi splňuje to, co potřebuje finanční správa na to, aby tyto částky zkontrolovala. KSČM proto bude ve Sněmovně nadále podporovat prodloužení lhůty na 45 dní,« řekla Vostrá našemu listu.

Předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Opozice reptá

Prodloužení lhůty kritizovala ve Sněmovně opozice, nesouhlasí s ním například ani Hospodářská komora ČR nebo Komora daňových poradců. Opozice navíc kritizuje vládu za to, že tímto opatřením vylepší letošní státní rozpočet o 16 miliard korun, protože část odpočtů budou úřady vracet až v lednu příštího roku. Celkem by měla tato změna přinést veřejným rozpočtům letos asi 24 miliard korun. Schillerová to odmítá. Podle ní šlo v případě dopadů na rozpočet až o vedlejší efekt.

Schválený pozměňovací návrh kromě jiného zachovává ustanovení, aby správce daně předem uvědomil všechny zúčastněné na straně poplatníka, že z kontroly bude pořizovat obrazový nebo zvukový záznam. Vláda chce povinnost úředníků zmírnit tak, aby o nahrávání informovali kontrolované osoby jen tehdy, pokud to umožní okolnosti.

Jedním z dalších návrhů Senátu je to, aby poplatník, po kterém úřad vymáhal neoprávněně daň, dostal zpět dvojnásobek úroku z prodlení za dobu exekučního řízení.

(jad)