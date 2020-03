Situace je v posledních dnech složitá

Vláda se snaží tento nepředvídatelný stav zvládnout. V posledních letech jsme nic podobného nezaznamenali. Jsou však situace, které nelze pochopit. Profesor Roman Prymula je epidemiolog a stojí v čele ústředního krizového štábu, na svých bedrech tak má úkol, který by mu neměl nikdo závidět. Proto jsou k nevíře útoky některých rádoby odborníků z mediální oblasti, kteří hledají, co by tomuto lékaři vyčetli.

Jedním z momentů je i výčitka, že byl voják. Mnohdy máme vzor v Americe, kde právě armáda a její představitelé požívají bezmeznou úctu. Je tedy naprosto nepochopitelné, že zájem některých se netýká toho, jak České republice pomoci, ale spočívá v tom, jak dehonestovat jednoho z výrazných odborníků. Možná by si měli vzít příklad z herce Hrušínského, který se omluvil za kritiku vlády kvůli koronaviru. Útočení a politikaření v této době je hodné hlubokého opovržení. Jednotlivci se snaží pomoci. Stovky z nich šijí vlastní roušky, a pokud to jen trochu jde, rozdávají je i lidem v okolí.

Města a obce se proměnily v zóny duchů. Lidé vycházejí ze svých domovů jen v nejnutnějších případech. Je třeba složit poklonu těm, kteří v této době pracují a udržují tak chod státu. Pomalu a jistě jsme pochopili, že rouška má smysl.

Nejohroženější skupinou jsou senioři. A to nejen v rámci nákazy koronavirem, ale i v případě že zůstávají osamoceni. Známe-li někoho takového ve svém okolí, využijme telefonů, e-mailů a snažme se aspoň takto umožnit jim kontakt s okolním světem. Nikdo by neměl zůstat sám. Následky koronaviru jsou těžké pro všechny.

Vzájemná pomoc je proto nezbytná. Každý jistě máme ve svém okolí někoho, kdo pomoc a zájem potřebuje. Paralýza, kterou nám způsobily nutné zákazy a doporučení, nás nesmí ochromit. Naštěstí po celé republice nacházíme dobrovolníky, kteří pomohou s nákupem, donáškou léků a vyvenčí i psa. To jistě zvláště senioři ocení. Ale i v těchto případech je bezpodmínečně nutné dodržovat hygienické pokyny a neriskovat šíření nákazy.

Lidé, kteří zatajili návrat ze zahraničí, a následně se u nich objevil koronavirus, jsou hodni odsouzení. Jejich sobeckost znepříjemnila mnohým z jejich okolí život. Také ti, kteří s rouškami doslova šmelí, nabízí je za přemrštěné peníze a vydělávají na bezmoci jiných, se snad nedají ani lidmi nazvat.

Poděkování patří všem, kteří přes složitou situaci zajištují chod naší republiky.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM