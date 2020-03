Hřibe, poděkuj!

Ten dělá to a ten zas tohle, a všichni dohromady uděláme moc… Nebo třeba prakticky nic, jako Evropská unie. Ano, jasně, že píši o boji s nákazou koronavirem, o čem také psát dneska jiném?

Různé státy, různé kultury, různé přístupy. Jsem rád, že žiji v České republice, a ne třeba ve Spojených státech, s jejich absolutní antizdravotnickou politikou, či ve Velké Británii, s jejich téměř nepolitikou. Jistě, vládě ČR se dá mnoho vytknout, ale tak by to bylo asi s jakoukoliv vládou v této situaci, a mrzí mne, že třeba premiér Babiš nedal hned od počátku na rady těch, kteří svou práci dělají poctivě a hned vidí možné důsledky, jako je třeba hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Ale alespoň to u nás zatím není jako v Itálii, kde jen za středu zemřelo skoro 500 lidí.

A mimochodem, kromě samozřejmého poděkování lékařům, sestřičkám, policistům a všem, kteří v současné situaci musí vše řešit, si pro mne původně nečekaně zaslouží dík i drtivá většina občanů – alespoň z mé zkušenosti při cestách do práce se až na naprosté výjimky lidé chovají zodpovědně. Ano, skutečně jsem při čecháčkovské nátuře překvapen, a to velmi mile.

Co je na této krizi ale podle mne nejdůležitější, je ukázka, kdo, a teď to beru z mezinárodního hlediska, je skutečný přítel, a kdo ne. Například třeba takoví naši milí spojenečtí Američané posílají (i když z toho snad sešlo) do Evropy tanky na obří cvičení a snaží se přeplatit vědce, aby případné léky dodávali výhradně pro ně, tak Čína či Vietnam (za intervence předsedy ÚV KSČM) sem posílají léky, roušky, testy, do Itálie či Španělska i lékaře… Mimochodem i ta zatrolená komunistická Kuba poslala do Itálie 25 lékařů a 10 tun léků… A EU? Její faktický vůdce Německo zabralo Slovákům už domluvený dvoumilionový nákup roušek…

Takže nemůžu než vzpomenout pražského primátora Hřiba, který se, seč může, snaží zhoršit naše vztahy s oněmi »nepřátelskými« státy. Teda sorry jako, ale zrovna nyní by měl poděkovat. Protože jen díky nim může být krize mírnější. Podle jeho prezentací si ale dovedu akorát tak představit, že si na roušky z Číny nechá vyšít nápis »Free Tibet«. Takové státnické gesto je totiž maximum, na co se dokáže zmoci. Mimochodem, těším se na roušky z Tchaj-wanu…

Tomáš CINKA