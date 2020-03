Prezident Bolsonaro. FOTO - wikimedia commons

Nádobím vyjadřovali nespokojenost s Bolsonarem

Dvě největší brazilská města Sao Paolo a Rio de Janeiro se stala ve středu večer svědky nezvyklé demonstrace milionů lidí proti prezidentovi Jairu Bolsonarovi a způsobu, jakým se staví k řešení epidemie nového koronaviru.

Protest se neodehrával v ulicích, ale v oknech a na balkonech, ze kterých se ozývalo skandování lidí na pozadí úderů do pánví a dalšího nádobí, popsala demonstraci BBC.

Podle BBC se jednalo zatím o největší protest proti vládě prezidenta Bolsonara, který je v úřadu od začátku minulého roku.

Demonstrace odstartovala už ve středu odpoledne poté, co místní televize odvysílaly prezidentův projev. Protest se postupně stupňoval a vyvrcholil večer, kdy lidé rozsvěceli a zhasínali světla ve svých bytech a křičeli »Pryč s Bolsonarem!«.

Bolsonara, který nejdříve odmítal ochranná opatření proti novému koronaviru a zprávy o něm označoval za »hysterii« či »fantazii«, lidé za jeho reakci na šířící se epidemii ostře kritizují.

Brazílie má už více než 500 potvrzených infikovaných, čtyři lidé zemřeli. Nakazili se i dva brazilští ministři, přítomnost viru se ukázala i u dalších představitelů, kteří se předtím účastnili setkání Bolsonara a amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floridě.

Prezident Bolsonaro byl na přítomnost viru testován dvakrát, testy byly v obou případech negativní.

Bouchali i Španělé

Tisíce lidí ve Španělsku, které je kvůli šíření nového typu koronaviru celé v karanténě, ve středu boucháním do hrnců a pánví téměř přehlušily projev krále Felipeho VI. Tímto protestem, při kterém stáli na balkonech domů v centru Madridu, dali najevo svoje pobouření kvůli skandálu kolem králova otce, informovala agentura Reuters.

Účastníci protestu požadovali, aby bývalý král Juan Carlos 100 milionů dolarů (skoro 2,8 miliardy korun), které získal v roce 2008 od saúdskoarabského krále Abdalláha, věnoval na španělské zdravotnictví. To kvůli pandemii koronaviru zažívá nebývalý nápor.

Španělé také z balkonů dávali najevo podporu zdravotníkům. »Aplaus patří těm, kdo se o nás starají. Pánve jsou pro to, aby peníze z korupce šly do našeho zdravotnictví,« uvedlo na Twitteru levicové hnutí Más País. Reuters píše, že i v těch nejkonzervativnějších čtvrtích Madridu bouchání do hrnců a pánví skoro přehlušilo vysílaný projev Felipeho VI.

(čtk)