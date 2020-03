Ilustrační FOTO - Haló noviny

Policie má použít sílu

Bosenský ministr bezpečnosti Fahrudin Radončič vyzval policii, aby použila sílu k omezení pohybu migrantů, kteří ilegálně procházejí přes Bosnu na cestě do západoevropských zemí.

Mělo by to podle něj přispět ke snížení rizika šíření koronavirové nákazy, napsala agentura AFP. V několika táborech spravovaných v Bosně Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) se v současné době nachází kolem 5500 migrantů a uprchlíků. Kapacita těchto zařízení je ale už překročena a stovky, ba tisíce dalších běženců jsou v této zemi na pochodu a využívají k odpočinku opuštěné továrny a domy. »Musíme zaujmout rozhodný postoj. Musíme postavit stanové tábory a obehnat je ostnatým drátem,« řekl Radončič. Podle něj se jedná o bezpečností krizi. »Aktuálně je to největší zdroj šíření virů,« řekl.

(čtk)