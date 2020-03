Ilustrační FOTO - Haló noviny

Půl milionu lidí přijde o práci

Odbory odhadují, že pokud krize potrvá čtvrt roku, propadne se HDP o pět až osm procent. Odbory též odhadují, že o práci by mohlo přijít až 450 tisíc zaměstnanců, skončit by mohlo též 100 tisíc živnostníků. Odboráři požadují po vládě rychlá opatření, aby se ekonomika udržela v chodu.

»Krize již nastala. Pokud někdo hovoří o udržení výroby, tak je to iluze. Jestliže někdo teď hovoří o rozpočtové odpovědnosti, tak žije v jiném století,« uvedl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Dodal, že Dánsko, Německo, Rakousko či USA počítají s masivní podporou svého hospodářství. »Při přepočtu amerických výdajů by přímé vládní investice měly činit minimálně 300 miliard korun,« podotkl Středula. Zamýšlenou přímou vládní podporu sto miliard, o které se zmínil ve středu premiér Andrej Babiš (ANO), označil za nedostatečnou. Středula též řekl, že odbory od vlády, krizového štábu i parlamentu očekávají nyní »odvahu, rozhodnost a rychlost«.

Po středečním zastavení výroby ve Škodě Auto a kolínské Toyotě Peugeot Citroen, oznámila přerušení provozu i automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Dojde k němu od pondělí. Vzápětí oznámila přerušení výroby řada firem na automobilky navázaných, jako jsou výrobci pneumatik či světlometů. Výroba aut a navazující průmysl je přitom jádrem české ekonomiky.

Město Plzeň v reakci oznámilo, že se intenzivně připravuje na možné problémy, které mohou v regionu vzniknout po propouštění zahraničních zaměstnanců, zejména agenturních. Ve městě jich pracuje až 18 500. Pokud by město zjistilo, že je situace neúnosná, požádá o pomoc odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Ten pomohl Plzni již v době krize v roce 2010, kdy autobusy placené státem odvážely cizince domů. Ve střehu jsou i v Kolíně, kde na ubytovnách zůstane po dobu odstávky výroby v automobilce TPCA asi 150 dělníků, především Ukrajinců. Dodržování vládou nařízené karantény bude kontrolovat státní i městská policie, ale i bezpečnostní agentura z TPCA.

Přibývá testů i nemocných

V ČR je již 694 případů nákazy novým koronavirem, který způsobuje onemocnění COVID-19. Údaj aktualizovaný k 19. 3. ke 14 hodině zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Vyléčení zůstávají tři lidé. Podle středečních informací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je pět nemocných ve vážném stavu. Prvního pacienta s nemocí COVID-19 ve velmi vážném stavu přijala Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Devětapadesátiletý muž je napojen na plicní ventilátor. Nemocnici vyčlenil stát spolu s pražskou Nemocnicí na Homolce pro pacienty v nejtěžších stavech s nákazou koronavirem.

Na přítomnost viru bylo podle údajů ministerstva zdravotnictví otestováno přes 9400 lidí, což značí rychlý nárůst testování. Nakazil se mj. generální ředitel České pošty Roman Knap.

Boj o Paralen

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vyzval lidi, aby zbytečně nehromadili léky s obsahem paracetamolu, kterých je aktuálně na českém trhu nedostatek. Jde například o Paralen. Některým lékárnám v ČR v posledních dnech docházejí léčiva proti horečce, jež je jedním z průvodních jevů nemoci COVID-19, kterou způsobuje šířící se nový koronavirus. »Enormní předzásobování ze strany pacientů vede ke krátkodobé nedostupnosti léčivých přípravků s obsahem paracetamolu na trhu. Ve vztahu k této léčivé látce připomínáme, aby se pacienti řídili příbalovou informací a nepřekračovali maximální doporučené denní dávky. V případě předávkování hrozí závažné poškození jater,« uvedla mluvčí SÚKL Barbora Peterová.

»Vyzýváme všechny, aby zbytečně nehromadili léčivé přípravky, a prosíme o ohleduplnost k dalším pacientům, kteří svou léčbu také potřebují. Pro doplnění uvádíme, že obdobná situace panuje ve více zemích Evropy, a proto některé státy, například Dánsko, Norsko, Irsko a Belgie již omezily nařízením výdej volně prodejných léčivých přípravků,« varovala Peterová.

Naopak o léky typu Ibuprofen zájem není. Francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran uvedl, že užívání některých léků typu ibuprofen může zhoršit průběh nemoci COVID-19, kterou způsobuje nový koronavirus. V ČR jde například o Ibalgin. Světová zdravotnická organizace v úterý informovala, že záležitost zkoumají experti, a doporučila, aby se lidé bez konzultace s lékařem ibuprofenu zatím raději vyhnuli. »V současné době neexistují žádné vědecky doložené důkazy, že by ibuprofen zhoršoval průběh infekce COVID-19,« reagoval však ve středu SÚKL.

Pokuta až 10 000

Potravinářské řetězce prvně čelily úkolu umožnit mezi 10. a 12. hodinou nakupovat jen seniorům. Řada z nich u vstupů do prodejen nasadily pracovníky bezpečnostní služby, aby hlídali věk zákazníků. Podle zpravodajky ČTK lidé nařízení většinou dodržovali, senioři se na nákup vydávali na 10:00 a později. Nákupy podle nového nařízení byly podle zástupců řetězců bez komplikací. Opatření nezakazuje nakupovat starším občanům i jindy, ohrožují tím ale sami sebe. V ČR také od čtvrteční půlnoci platí zákaz vycházení bez zakrytí nosu a úst. Policie plánuje dodržování zákazu kontrolovat podobně jako nařízené karantény pro možné nakažené. Za neuposlechnutí výzvy hrozí až desetitisícová pokuta.

Lidé doma dál svépomocí šijí roušky. Galanterie čelí náporu zájemců o bavlněné látky, gumičky a pásky na domácí šití roušek. Ale například v Pardubicích už zaznamenali stížnosti na podvodné prodejce roušek. Lidé také v nebývalé míře kupují šicí stroje, internetový obchod Alza.cz už všechny vyprodal.

Stop pendlerům

Karlovarský kraj požádal vládu, aby uzavřela hranice i pro takzvané pendlery, kteří dojíždí do Německa do zaměstnání. Důvodem je obava z rychlejšího šíření koronaviru. Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise (ANO) se tak kraj rozhodl kvůli apelům ředitelů nemocnic, lékařů, praktiků i občanů. Podobné hlasy zaznívají i z jiných příhraničních krajů, například Jihočeského.

V zámoří uvízly podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) stovky Čechů, kteří kvůli rušení letů nemají, jak se vrátit do ČR. Z Kanárských ostrovů dopravilo ČR zpět 268 českých občanů. Spolu s nimi přiletělo i 68 Slováků a 15 Slovinců. Přiletělo i letadlo společnosti Ryanair z Maroka, připravuje se i evakuace českých občanů z Filipín, Vietnamu a Latinské Ameriky. Pro Čechy, kteří kvůli rušení navazujících letů uvízli na evropských letištích, vypravuje česká diplomacie zvláštní autobusy. Opačným směrem, z Prahy na Ukrajinu, vyjel první vlak s ukrajinskými občany pracujícími v ČR. Další vlak na Ukrajinu má vyjet v sobotu, řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Ukrajinci patří k nejpočetnějším skupinám cizinců v ČR, podle statistik jich v tuzemsku pracuje přes 120 000.

Autobusový dopravce FlixBus oznámil, že až do odvolání pozastavuje od zítřka veškerý svůj provoz v České republice. Omezení čekejte i na železnici. České dráhy chtějí od pondělí snížit provoz na regionálních tratích až o 28 procent. České dráhy, stejně jako konkurenční dopravci, už snížily provoz na tratích dálkových. Zrušena byla například většina expresních linek, omezeny byly také některé rychlíkové spoje, pendolina a vlaky IC. Leo Express nejméně do 23. března stáhne z provozu 75 procent svých spojů, zachová pouze celkem čtyři spoje z Prahy do Ostravy a Starého Města na Moravě. RegioJet pak stáhl z provozu svých komerčních linek asi 40 procent spojů. I České dráhy připravily návrh omezení i pro případ dalšího prohlubování současné krize. V takovém případě by navrhovaly jezdit podle jízdních řádů platných během státních svátků, což je omezení o 32 procent, případně podle stědrodenního programu, tedy omezení až o 40 procent.

Armáda kvůli šíření nákazy novým typem koronaviru zkrátí kurz základní přípravy, kterým musí projít všichni armádní nováčci. Místo dosavadního tříměsíčního kurzu bude jarní výcvik zkrácen na polovinu. Měl by být ale intenzivnější, uvedla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. V dubnu by do kurzu mělo nastoupit 500 nováčků.

