Uzavření velkých měst by bylo podle Prymuly nesmyslné

Uzavření Prahy a jiných velkých měst by bylo nesmyslné, řekl dnes náměstek ministra zdravotnictví a předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. V krajních případech se to může týkat malých vesnic, zmínil. O zákazu vycházení by se podle něj uvažovalo až tehdy, pokud by všechna opatření selhala.

"Jenom z hlediska reality je to naprosto nesmyslné. My nejsme velká Čína, kde si můžou dovolit opouzdřit takto velikou lokalitu, protože ty ostatní lokality by musely nahradit produkci, která je v nějaké uzavřené lokalitě, a to je téměř nemožné," řekl Prymula na brífinku po jednání pracovní skupiny Ústředního krizového štábu.

Stát bude podle něj analyzovat situaci v Litovli a přidružených místech. Oblast Litovle, Uničova a dalších 19 obcí byla v pondělí uzavřena kvůli šíření nákazy koronavirem. "Ukazuje se, že je to velmi komplikované z hlediska zásobování, vydávání povolenek, kdo vjíždí do prostorů, kdo tam nesmí vjíždět, a tak dále," poznamenal Prymula.

"Jsem si téměř jist, že nedojde k uzávěrám, jako je uzávěra Prahy. Může se stát, že to bude nějaká malá vesnička, kde je třeba 90 obyvatel a 60 z nich by bylo v nějaké velké expozici, ale určitě to nebude otázka Prahy a nějakých velkých měst, to je vyloučeno," dodal náměstek. Uzavření Prahy dříve vyloučili také její primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Prymula Právu řekl, že pokud budou lidé zákaz volného pohybu v České republice obcházet, přijde na řadu úplný zákaz vycházení. Na brífinku ale uvedl, že jde o naprosto limitní opatření, o kterém by se uvažovalo v případě, že by všechna ostatní selhala. "Ale to je hodně daleko a já doufám, že se k tomu nedostaneme," poznamenal.

"To je model, který byl v Číně po určitou dobu, aby se zastabilizovala situace, kdy už padá i výroba, už se ani nechodí do práce, nejezdí se městskou hromadnou dopravou, která se vypne a lidé jsou doma s výjimkou toho, že si dojdou třeba jednou za týden na nákup. Ale já si opravdu nemyslím, že to nastane," doplnil Prymula.

