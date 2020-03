Ilustrační FOTO - Pixabay

Deficit přes 100 miliard

Schodek státního rozpočtu v letošním roce kvůli dopadům koronaviru na ekonomiku překročí 100 miliard korun. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Původně byl schodek naplánován na 40 miliard korun.

»Ty výdaje budou tak obrovské a propady příjmů taky tak velké, že musím předložit novelu zákona o státním rozpočtu. Stále to počítáme, ale už teď to bude bezesporu víc než 100 miliard korun,« uvedla Schillerová.

Schodek přes 100 miliard korun vykázal státní rozpočet naposledy za rok 2012, a to 101 miliard korun. Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

Schodek plánuje ministerstvo financí pokrýt vydáním státních dluhopisů. Podle ekonomů si to může stát díky příznivému hodnocení ratingovými agenturami a nízkému zadlužení ve srovnání s jinými státy Evropy dovolit. »I s letošním deficitem v řádu několik procent HDP zůstane zadlužení v porovnání s ostatními zeměmi EU nízké,« uvedl například hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

V rámci rozpočtu přitom již MF provádí některé úpravy. Například přesouvá peníze v rámci jednotlivých kapitol na výdaje související s ochranou zdraví. Zrušena bude také účtenková loterie k EET a některé dotace. Zároveň ministerstvo využije rozpočtovou rezervu zhruba 4,9 miliardy korun a rezervu na řešení krizových situací s rozpočtem 140 milionů korun.

Zástupci zaměstnavatelů vyzvali vládu, aby nejpozději o víkendu schválila pravidla kurzarbeitu pro firmy, na které dopadla koronavirová krize. Opatření podle nich zabrání propouštění a rušení výroby. Na tiskové videokonferenci to řekli viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner. Kabinet ve čtvrtek rozhodl o tom, že zaměstnavatelům proplatí náhrady mezd lidem v karanténě a 80 procent mzdy pracovníků zavřených provozů. Další tři opatření kurzarbeitu, mezi která patří příspěvek státu na mzdy při omezení produkce kvůli poklesu poptávky, nedostatku surovin a výpadku pracovníků v karanténě, vláda zatím neschválila. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že se o návrzích ještě povede debata.

Nakažených rychle přibývá

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v ČR k 18. hodině stoupl na 833. Nikdo na onemocnění COVID-19 dosud nezemřel, vyléčili se zatím čtyři pacienti. K dosud třem uzdraveným přibyla žena z Moravskoslezského kraje, oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dodal, že i když roste počet infikovaných, věří, že se bude zvyšovat i počet vyléčených. Za čtvrtek přibylo 205 nakažených, což je dosud nejvyšší denní nárůst. Podle dosavadních informací je 63 pacientů s koronavirem v nemocnicích, z toho pět zůstává ve vážném stavu. Pro pacienta, který leží v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v kritickém stavu s nemocí COVID-19, budou moct lékaři použít experimentální lék Remdesivir. Americká firma Gilead, která ho vyrábí, schválila zařazení pacienta do svého programu a lék již odeslala do ČR. Do testování na přítomnost koronaviru se nově zapojí tři akademická pracoviště. Souhlas Státního zdravotního ústavu k tomu získaly Ústav molekulární medicíny na Univerzitě Palackého v Olomouci, centrum CEITEC Masarykovy univerzity a Parazitologický ústav Akademie věd ČR v Českých Budějovicích.

Pro těžce nemocné koronavirovou infekcí bude podle předsedy Ústředního krizového štábu a náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly připraveno 400 lůžek s okamžitou možností na rozšíření kapacity na 800 lůžek. Limitem bude podle Prymuly umístit 1500 těžce nemocných.

Milion respirátorů z Číny

Do ČR již dorazila zakoupená zásilka 1,1 milionu respirátorů, první letadlo z Číny s dodávkou 150 000 rychlotestů na zjišťování nákazy novým typem koronaviru přistálo v Praze v noci na středu. Materiál ze zásilky byl po vyložení přepraven do centrálního skladu v Pardubicích. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po poledni jednal s hejtmany o jeho přerozdělení. Respirátory budou prioritně rozdány mezi nemocnice a zdravotnická zařízení, řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). Pro veřejnost stát připravuje roušky, ale až po přednostním zásobení zdravotníků.

Stát plánuje, že nejméně po dobu následujících šesti týdnů by do ČR měla mířit každý týden tři letadla s dodávkami zdravotnického materiálu z Číny. Čínská společnost China Eastern má přivézt dalších sedm milionů roušek, následně pak obří letoun Ruslan, který si stát zapůjčil na Ukrajině, více než 100 tun roušek, respirátorů a testů. Ruslan přiletí na letiště v Pardubicích. Letadla, která si stát objednal u tuzemské společnosti Smartwings, jsou plánovaná jako záložní pro případ nouze. Pozemní dodávka ochranných prostředků proti koronaviru se o dva dny opozdí. Zpoždění způsobila karanténní opatření v cizině.

Lidem nad 65 let byl poprvé na nákup potravin či drogerie vyhrazen čas mezi 7.00 a 9.00. Vláda ve čtvrtek po poradě s obchodníky změnila dobu, kterou původně stanovila na 10.00 až 12.00. Vymezený čas se přestal vztahovat na lékárny.

Prymula navrhne vládě, aby zrušila slevové akce v obchodech. Podle něj to způsobuje komplikace kvůli shromažďování osob, rozvoz letáků je navíc potenciálním zdrojem šíření koronaviru. Prymula zároveň apeloval na občany, aby používali textilní, nikoli jednorázové papírové roušky. Opakované zásobování jednorázovými rouškami při nedostatku zdravotnických pomůcek je podle Prymuly příliš komplikované.

Od pondělí platí v ČR mimořádné omezení pohybu lidí s výjimkou cest do práce, pro základní životní potřeby nebo k lékaři, zatím se mohou jít projít do parku či do přírody, ale nikoliv ve větších skupinách. Uzavřeny jsou hranice. Pokud budou lidé obcházet omezení pohybu a karanténu, může přijít na řadu úplný zákaz vycházení. Prymula to řekl v Právu. Doufá ale, že k tomu ČR nebude muset přikročit.

Ministerstvo zdravotnictví důrazně doporučilo lidem dodržovat o víkendu zákaz volného pohybu a omezit návštěvy chat a chalup. Hamáček řekl, že lidé by měli zvážit, jestli je nutné na chaty jezdit. Pokud ano, měli by se zdržovat ve své vlastní skupině a nevycházet mezi místní obyvatele, řekl. Některé obce mají z víkendového »nájezdu« chalupářů z velkých měst obavy. Například zástupci obcí na jihu Plzeňska uvedli, že Pražané se bez omezení a často bez roušek pohybují po obcích, jezdí tak nakupovat i na výlety.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na zasedání krizového štábu navrhl vyčlenit určitou kapacitu hotelů tak, aby bylo možné zdravotníkům poskytnout ubytování u zdravotnických zařízení.

Oblast Litovle, Uničova a dalších 19 obcí, která byla v pondělí uzavřena kvůli šíření nákazy koronavirem, střeží policisté i letecky. Podle starosty Litovle Viktora Kohouta využívají policisté také drony. Podle policistů někteří lidé nařízení spojené s nouzovým stavem nerespektují, uzavřenou zónu se snaží objíždět například po polních cestách. Policisté v této souvislosti důsledně žádají obyvatele z postiženého území, aby nařízení respektovali a zónu neopouštěli.

Ani zlehčování, ani panika

Ve čtvrtek večer na televizi Prima vystoupil prezident Miloš Zeman. »Chtěl bych vás vyzvat, abyste se vyhnuli dvěma extrémům. Ten první spočívá v tom, že tuto epidemii budete zlehčovat. Například jakýsi divadelní principál zcela nedávno prohlásil, že koronavirus je jenom lehká chřipka, a kritizoval opatření vlády. Ten druhý extrém pak spočívá v tom, že propadnete panice a strachu. Strach nás oslabuje, chtěl bych vás proto vyzvat k odvaze,« uvedl prezident.

Zeman také poděkoval Číně za pomoc. »Problémem je výrazný nedostatek zdravotnických prostředků. Chtěl bych proto poděkovat Čínské lidové republice, která nám jako jediná země pomohla v dodávce těchto prostředků,« řekl Zeman.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Zkritizoval opoziční strany za to, že současnou krizi zneužívají k politickému boji. »Pokud jde o naši opozici, chtěl bych připomenout, že v době, když jsem byl předsedou opoziční strany a byla zde ekonomická krize, řekl jsem, že když teče do lodi voda, musí všichni k pumpám. Chtěl bych tedy naši opozici vyzvat k tomu, aby podporovala opatření vlády, a pokud toho není schopna, tak aby alespoň po dobu karantény mlčela,« řekl Zeman. Právě tato slova vyvolala u pravice následně pozdvižení. Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip naopak prezidentův projev označil za vyvážený. »Ani nezlehčil situaci, ani nestrašil občany, ale vyzval k poctivému přístupu k realizací opatření, která mohou vyvést naši společnost z pandemické nákazy,« uvedl Filip. Projev prezidenta Miloše Zemana na TV Prima sledovalo 1,014 milionu diváků starších 15 let. To je zhruba 23 procent z těch, kteří měli puštěnou televizi.

Hradní kancléř Vratislav Mynář rovněž oznámil, že Zeman počítá s účastí na odloženém summitu Číny se středo a východoevropskými zeměmi, který by se měl nejspíš uskutečnit na podzim. Summit se měl původně konat v polovině dubna, kvůli situaci s koronavirem ve světě byl ale odložen.

