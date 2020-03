Ilustrační FOTO - Pixabay

O ošetřovném poslanci rozhodnou v úterý

Stát se chystá doplatit ošetřovné za celou dobu uzavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Uhradí ho také lidem, kteří se doma starají o starší či postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb.

Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, budou dostávat ve všech těchto případech nekrácený průměrný služební příjem. Živnostníci s dětmi od šesti do 13 let pak dostanou nově ošetřovné 424 korun na den.

Ve čtvrtek večer o tom rozhodla vláda. »Ošetřovné by mohly nově čerpat všechny rodiny s dítětem do třináctých narozenin. Je to 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu,« uvedla po jednání kabinetu ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Dodala, že ošetřovné získají i ty rodiny, které se po zavření stacionářů musí postarat o svého staršího či handicapovaného člena s uznaným stupněm závislosti na pomoci.

Sněmovna příslušnou vládní předlohu bude schvalovat v úterý od jedenácti hodin. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) už vyhlásil stav legislativní nouze, poslanci jej ještě budou muset potvrdit.

Plénum návrh zákona projedná ve zkráceném režimu. Nebude se konat první čtení vládního návrhu zákona, tedy obecná debata k němu, jen takzvaná podrobná rozprava k podaným pozměňovacím návrhům. »V ní vystoupí za každou stranu jeden zástupce,« uvedl předseda Sněmovny. Poté dojde k závěrečnému schvalování.

Požadavky KSČM splněny na sto procent

Stínová ministryně práce za KSČM a místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová věří, že žádná z politických stran ve Sněmovně nebude mít zájem na tom, komplikovat přijetí návrhu. »Myslím si, že pokud se objeví nějaký pozměňující návrh, tak to budou jenom drobné úpravy,« řekla našemu listu. Komunisté podle ní žádný pozměňující návrh dávat nebudou, s variantou, kterou schválila vláda, jsou maximálně spokojení. »Předložený návrh vychází v podstatě z toho, co jsme požadovali, to znamená, co jsme vyjednávali ještě předtím, než zasedla vláda a naše požadavky jsou v návrhu splněny na sto procent. Opravdu jsme spokojeni a myslím si, a to i na základě debaty, která byla na zdravotnickém výboru, že předloha by měla být lehce přijata,« uvedla Aulická. Již dříve našemu listu řekla, že podle komunistů by nárok na ošetřovné měli mít rodiče dětí do třinácti let. »S paní ministryni Maláčovou jsem mluvila o tom, že do 15 let je zbytečné, potvrdili nám to i pediatři, podle nichž si neschopenky žádají rodiče ve většině případů u dětí do 13 let,« dodala Aulická. O čem se podle ní bude ještě vést diskuse, je to, aby se v případě, že budou školy zavřeny déle než měsíc, ošetřovné zvedlo. »Podle našeho názoru by to mělo být na 80 procent denního vyměřovacího základu. Myslíme si, že rodiny by na šedesáti procentech déle nevydržely, protože ten propad v příjmech je velmi výrazný,« uvedla stínová ministryně.

Sněmovna bude v polovičním počtu

Poslanci se sejdou v polovičním počtu. Sněmovna bude pro veřejnost uzavřená, lidé budou moci sledovat přenos úterní schůze na jejím webu. »Všichni předsedové klubů se domluvili, že budou v 50 procentech,« řekl Vondráček. Vzhledem k lichému počtu členů některých klubů očekává, že do Sněmovny dorazí 102 z 200 poslanců. Omezen bude také sněmovní personál. Poslanci obdrželi žádost, aby do sněmovní budovy nebrali své asistenty. Schůze by mohla být krátká.

O tom, že s přijetím návrhu nebude žádný problém, je přesvědčen také předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Rovněž opatření, která v souvislosti s průběhem schůze nařídil předseda Sněmovny, jsou podle něj namístě. »Musíme si uvědomit, že schůze se koná v situaci vyhlášeného stavu nouze, za akutního nárůstu počtu nakažených koronavirem, to znamená za situace, kdy je třeba co nejvíce omezit vzájemné kontakty mezi lidmi, ale zároveň je potřeba, aby ta schůze proběhla, protože ne všechna opatření může vláda udělat sama o sobě, takže potřebuje pro tyto svoje kroky zákonné podložení,« řekl našemu listu.

K účasti na úterní schůzi vyzval poslance a poslankyně KSČM, kteří to mají do Prahy co nejblíže. »To, že se scházíme v polovičním stavu, je dáno platnými opatřeními, zvolil jsem kritérium vzdálenosti a oslovil jsem poslance a poslankyně, kteří to mají do Prahy nejdále, aby zůstali doma. Samozřejmě chápeme i další pravidla. Pravdou je, že za takového stavu jsem schůzi ještě nezažil a věřím, že se neponese v jiném duchu, než v jakém je svolána,« dodal Kováčik.

Senát normu projedná ve středu

Ošetřovné se nyní vyplácí devět dnů na děti do deseti let, samoživitelkám a samoživitelům pak až 16 dnů na školáky do 16 let. Na dávku z nemocenského pojištění mají nárok podle nynějšího zákona jen zaměstnanci, činí 60 procent vyměřovacího základu. Vláda souhlasila s tím, aby stát od desátého, respektive sedmnáctého dne ošetřovné doplatil.

Nový zákon by měl platit zpětně po celou dobu uzavření škol. Rodiny, které ošetřovné už čerpají a po devíti dnech jim skončí, nebudou muset posílat novou žádost. Rodiče starších školáků mohou získat podporu zpětně, když o ni požádají přes svého zaměstnavatele a splní podmínky, upřesnila ministryně. Doplacené ošetřovné by mohlo získat 190 000 lidí. Stát by to mělo 2,7 miliardy korun.

Podporu od státu by měli dostat i rodiče z řad živnostníků. Program pro osoby samostatně výdělečně činné má ministerstvo průmyslu, převzalo původní návrh resortu práce. Živnostníci s dětmi od šesti do 13 let by měli podle ministra Karla Havlíčka (za ANO) dostávat denní ošetřovné 424 korun, tedy téměř 14 tisíc korun za měsíc. Podmínkou je, že jejich manžel či manželka už nečerpají ošetřovné jako zaměstnanci. OSVČ požádají o dávku živnostenský úřad.

Už ve středu by měla podle dřívějšího vyjádření předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) projednat návrh horní komora. Prezident Miloš Zeman už přislíbil, že zákon podepíše bez prodlení.

Opatření mají bránit propouštění

Vláda se shodla i na tom, že stát také uhradí zaměstnavatelům výdaje na náhrady mezd a platů pracovníků v karanténě a uhradí 80 procent výdělku zaměstnanců obchodů, restaurací a dalších provozů, které musely zavřít. Opatření má zmírnit dopady koronavirové krize na firmy a instituce a bránit propouštění.

Zaměstnavatelé vyplácejí lidem v karanténě 60 procent základu výdělku. Výdaje by jim měl proplatit úřad práce. Podle Maláčové je v ČR nyní 24 tisíc osob v karanténě. Pracovníci zavřených obchodů, restaurací a dalších provozů mají dostávat podle zákoníku práce svůj plný průměrný výdělek. Stát by z něj měl uhradit čtyři pětiny. Podle návrhu by měl proplatit dobu deseti dnů. Tak dlouho má zatím nařízení o uzavření platit.

Náhrady mezd v karanténě a poskytnutí čtyř pětin mzdy patří do pětice opatření programu na podporu zaměstnanosti Antivir, který připravilo ministerstvo práce. Zbývající tři příspěvky státu na mzdy při omezení práce kabinet neschválil. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) bude vláda ještě analyzovat různé formy pomoci, a to příspěvky na mzdy či odložení placení pojistného. Jednat o nich chce s ministryní práce, šéfkou státní poklady Alenou Schillerovou i ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem (oba za ANO). Podle Maláčové by bylo smysluplné, aby se opatření resortů práce, financí a průmyslu schválila v jednom balíku a byla propojená. Zmínila i možnost na několik měsíců odpustit živnostníkům placení sociálních odvodů.

